«Военнослужащая из Сирии» развела минчанина на $20 тысяч, но он продолжает переписку 24.11.2022, 17:18

Девушка просит новую сумму.

За приезд «военнослужащей из Сирии» и ее вещей минчанин отдал более 20 тысяч долларов, но девушка так и не приехала. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

В марте этого года 40-летний минчанин познакомился с девушкой, «проходящей службу по контракту в Сирии». Именно поэтому связь она могла поддерживать только по переписке, возможности созвониться у нее не было. Спустя пару месяцев между ними сложились довольно теплые отношения, и девушка предложила жить вместе.

Она пообещала отправить посылку с ее вещами и ценностями. Спустя некоторое время ему на электронную почту пришло уведомление о том, что груз доставлен в аэропорт Могилева и необходимо оплатить транспортные услуги компании. Минчанин сначала заплатил 6 тысяч долларов, потом еще и еще, и наконец потратил все свои сбережения — более 20 тысяч долларов. Затем ему на почту пришло уведомление о возврате той самой посылки в страну отправителя без объяснения причин.

«Тогда минчанин понял, что его обманули и сразу обратился с заявлением в милицию», — рассказали в СК.

По факту мошеннических действий, совершенных в особо крупном размере, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 209 УК Беларуси.

Примечательно, что мужчина до сих пор переписывается с «военнослужащей», а она просит у него денег, чтобы приехать к нему в Беларусь.

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