ОДКБ, Россия и демарш Армении 1 Илия Куса

24.11.2022, 19:22

Илия Куса

Лукашенко жирно намекнул на то, что ОДКБ равно РФ, а всем остальным участникам плевать, что будет с организацией.

Александр Лукашенко вчера сказал, что судьба ОДКБ зависит от исхода российской военной кампании в Украине. В каком-то смысле он прав. Но я бы еще добавил кое-что.

ОДКБ изначально не была эффективной и влиятельной организацией. Россия не смогла сделать из нее «аналога НАТО» на постсоветском пространстве из-за того, что (а) не были выделены соответствующие и адекватные ресурсы; (б) не была сформулирована идея, которая была бы общей для всех стран-участниц; (в) Россия создавала проект для себя и под себя, не особо думая об интересах остальных; (г) усиление региональных игроков размыло влияние РФ и ускорило диверсификацию внешней политики стран ОДКБ.

Поэтому к началу войны в Украине ОДКБ ничего особенного из себя не представляла, и если бы не январская «пиар-акция» в Казахстане, то ее бы начали списывать еще раньше.

Поскольку РФ замкнула функционирование организации исключительно на себя (в традиционном для нее стиле), то и судьба этой структуры действительно теперь зависит от судьбы РФ и ее позиций в регионе. Так что Лукашенко жирно намекнул на то, что ОДКБ равно РФ, а РФ равно ОДКБ, а всем остальным участникам плевать на то, что будет с организацией. И в этом есть логика, учитывая интерес большинства этих стран завязываться в другие партнерства и с другими проектами.

Но для полноты картины надо добавить еще один нюанс. Окончательный закат ОДКБ, я считаю, начался не с Украины, а с момента войны между Азербайджаном и Арменией в 2020 году.

То, что Россия не защитила Армению в рамках своих союзнических обязательств (не в отношении Карабаха, а позднее, когда Азербайджан атаковал территорию уже самой Армении) продемонстрировало истинную импотенцию ОДКБ, после которой начался постепенный распад организации. А вторжение РФ в Украину – это уже кульминация, которая погребет под собой и весь постсоветский российский порядок, структурным компонентом которого и является ОДКБ.

Поэтому вчерашний демарш Армении на заседании ОДКБ (где присутствовал лично Путин, хотя он не всегда это делает) не должен удивлять. В условиях ослабления РФ из-за Украины, ее дискредитации после 2020 года и ситуативной игры с Азербайджаном против Армении позиция Еревана ожесточается и становится все более прагматичной по отношению к России и ее неработающим гарантиям безопасности.

В этом контексте одна из практических задач новой внешней политики Украины в построении построссийского мира – это помочь Армении уменьшить критическую зависимость от России, предоставив возможность диверсификации ее внешних связей, тем самым добивая позиции РФ на Южном Кавказе и ОДКБ как один из продуктов уже уходящего постсоветского баланса сил.

P.S. Избрание новым генсеком ОДКБ представителя Казахстана – это явная попытка России удержать контроль над организацией за счет вот таких уступок другим участникам, что лишний раз подтверждает факт ослабления российского влияния на постсовке.

Илия Куса, Facebook

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