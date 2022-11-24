закрыть
24 ноября 2022, четверг, 19:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ОДКБ, Россия и демарш Армении

1
  • Илия Куса
  • 24.11.2022, 19:22
ОДКБ, Россия и демарш Армении
Илия Куса

Лукашенко жирно намекнул на то, что ОДКБ равно РФ, а всем остальным участникам плевать, что будет с организацией.

Александр Лукашенко вчера сказал, что судьба ОДКБ зависит от исхода российской военной кампании в Украине. В каком-то смысле он прав. Но я бы еще добавил кое-что.

ОДКБ изначально не была эффективной и влиятельной организацией. Россия не смогла сделать из нее «аналога НАТО» на постсоветском пространстве из-за того, что (а) не были выделены соответствующие и адекватные ресурсы; (б) не была сформулирована идея, которая была бы общей для всех стран-участниц; (в) Россия создавала проект для себя и под себя, не особо думая об интересах остальных; (г) усиление региональных игроков размыло влияние РФ и ускорило диверсификацию внешней политики стран ОДКБ.

Поэтому к началу войны в Украине ОДКБ ничего особенного из себя не представляла, и если бы не январская «пиар-акция» в Казахстане, то ее бы начали списывать еще раньше.

Поскольку РФ замкнула функционирование организации исключительно на себя (в традиционном для нее стиле), то и судьба этой структуры действительно теперь зависит от судьбы РФ и ее позиций в регионе. Так что Лукашенко жирно намекнул на то, что ОДКБ равно РФ, а РФ равно ОДКБ, а всем остальным участникам плевать на то, что будет с организацией. И в этом есть логика, учитывая интерес большинства этих стран завязываться в другие партнерства и с другими проектами.

Но для полноты картины надо добавить еще один нюанс. Окончательный закат ОДКБ, я считаю, начался не с Украины, а с момента войны между Азербайджаном и Арменией в 2020 году.

То, что Россия не защитила Армению в рамках своих союзнических обязательств (не в отношении Карабаха, а позднее, когда Азербайджан атаковал территорию уже самой Армении) продемонстрировало истинную импотенцию ОДКБ, после которой начался постепенный распад организации. А вторжение РФ в Украину – это уже кульминация, которая погребет под собой и весь постсоветский российский порядок, структурным компонентом которого и является ОДКБ.

Поэтому вчерашний демарш Армении на заседании ОДКБ (где присутствовал лично Путин, хотя он не всегда это делает) не должен удивлять. В условиях ослабления РФ из-за Украины, ее дискредитации после 2020 года и ситуативной игры с Азербайджаном против Армении позиция Еревана ожесточается и становится все более прагматичной по отношению к России и ее неработающим гарантиям безопасности.

В этом контексте одна из практических задач новой внешней политики Украины в построении построссийского мира – это помочь Армении уменьшить критическую зависимость от России, предоставив возможность диверсификации ее внешних связей, тем самым добивая позиции РФ на Южном Кавказе и ОДКБ как один из продуктов уже уходящего постсоветского баланса сил.

P.S. Избрание новым генсеком ОДКБ представителя Казахстана – это явная попытка России удержать контроль над организацией за счет вот таких уступок другим участникам, что лишний раз подтверждает факт ослабления российского влияния на постсовке.

Илия Куса, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»
Тревожный чемоданчик холуя
Тревожный чемоданчик холуя Артем Черников
Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип