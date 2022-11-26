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Рука посинела, а лицо опухло: новые факты об ухудшении здоровья Путина

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  • 26.11.2022, 14:02
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Рука посинела, а лицо опухло: новые факты об ухудшении здоровья Путина

Еще одно международное СМИ обратило внимание на неадекватное поведение главы Кремля.

На встрече с президентом Кубы Путин двигал ногой, что опять же подогрело слухи о том, что, возможно, российский президент страдает болями, связанными с онкологическим заболеванием.

Появление на публике президента РФ Владимира Путина породило новые слухи о состоянии его здоровья.

Об этом пишет The Mirror.

На видеозаписи, опубликованной на сайте Кремля, Путин совместно с кубинским президентом Мигелем Диас-Канелем Бермудесом произносят речи во время открытия памятника кубинскому лидеру Фиделю Кастро в Москве.

На открытии бронзовой статуи кубинского революционера речь шла о «традиционной дружбе» между народами двух стран.

«На записи Путин, очевидно, чувствует себя неловко и держится рукой за стул. Рука российского президента заметно посинела, и он выглядел сморщенным, стоя рядом с представителем руководства Кубы», — пишет издание.

Как отмечает The Mirror, лицо Путина выглядело отекшим и бледным.

Как и на предыдущих видео, Путин двигал ногой, что опять же подогрело слухи о том, что, возможно, российский президент страдает болью, связанной с онкологическим заболеванием.

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