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Огромный котел для десятков тысяч российских солдат: ВСУ готовятся к новому «рывку»

  • 26.11.2022, 14:36
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Огромный котел для десятков тысяч российских солдат: ВСУ готовятся к новому «рывку»

Победа расчистит украинской армии путь на Мариуполь.

Вооруженные силы Украины готовятся к очередному «рывку», который обернется катастрофой для российских оккупационных войск.

После Херсона будет битва за Мелитополь. Она несет ключевую роль в развязанной Путиным войне против Украины. Победа расчистит ВСУ путь на Мариуполь и грозит котлом для десятков тысяч российских солдат, пишет Тelegram-канал «Можем объяснить».

После двух крупных побед осенью (в Харьковской и Херсонской областях) украинская армия готовит новое наступление. Следующей целью может стать Мелитополь — в Запорожье между российскими войсками и ВСУ нет крупной водной преграды, а ключевые пути снабжения ВС РФ находятся в зоне поражения украинской артиллерии.

По данным ISW, Украина уже начала артподготовку будущего наступления и наносит удары по скоплениям российских сил и дорогам. У Киева есть основания для оптимизма.

Во-первых, Киев продолжает владеть инициативой. Именно ВСУ выбирает поле для будущего сражения. Пока российская армия концентрирует свои усилия в Донецкой области, Киев выискивает слабые места в обороне российской группировки.

Во-вторых, тактика ударов по линиям снабжения, складам и скоплениям сил приносит свои плоды. Учитывая, что в Запорожье основные дороги находятся под прицелом украинской артиллерии и систем HIMARS, у россиян — проблемы со снабжением.

«Резкая атака на Мелитополь может создать условия для огромного котла, в котором окажутся десятки тысяч российских солдат. Отступить они смогут только в Крым — по узкому Перекопскому перешейку. Отразить массированную атаку будет довольно сложно», - отмечает источник.

Кроме того, взятие Мелитополя может привести к броску на Мариуполь — его потеря будет особенно болезненной для диктатора Путина. Сейчас, ожидая атаки ВСУ, российская армия продолжает окапываться в упомянутых выше городах, превращая их в крепости.

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