В Варшаве пройдет акция в честь героев Слуцкого вооруженного восстания
- 26.11.2022, 15:30
Белорусы Варшавы соберутся 27 ноября на площади Железных Ворот.
27 ноября в Варшаве состоится акция памяти по случаю 102-й годовщины Слуцкого вооруженного восстания (1920-2022).
Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Акция пройдет на площади Железных Ворот (plac Żelaznej Bramy) в центре польской столицы.
Планируется выступление ряда политиков Беларуси и Польши в знак солидарности с белорусами, продолжающими борьбу за освобождение своей станы.