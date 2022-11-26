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В Варшаве пройдет акция в честь героев Слуцкого вооруженного восстания

  • 26.11.2022, 15:30
В Варшаве пройдет акция в честь героев Слуцкого вооруженного восстания

Белорусы Варшавы соберутся 27 ноября на площади Железных Ворот.

27 ноября в Варшаве состоится акция памяти по случаю 102-й годовщины Слуцкого вооруженного восстания (1920-2022).

Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Акция пройдет на площади Железных Ворот (plac Żelaznej Bramy) в центре польской столицы.

Планируется выступление ряда политиков Беларуси и Польши в знак солидарности с белорусами, продолжающими борьбу за освобождение своей станы.

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