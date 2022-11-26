Как семья переехала из города в глухую деревню и завела 19 коров и телят 5 26.11.2022, 21:57

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Муж и жена оставили работу на предприятиях.

Супруги из Бобруйска Павел и Валентина Евмененко еще в 2013-м переехали в глухую деревню Заельник, что в Осиповичском районе, в 25 км от Бобруйска. Оба оставили работу на предприятиях и занялись своим хозяйством, и сейчас это их основной заработок, пишет bobruisk.ru.

Заельник – родина Валентины, здесь она жила до 16 лет, пока не перебралась в Бобруйск. А Павел – городской житель: родился и вырос в Бобруйске. Сейчас Валентине 42 года, Павлу – 48.

Евмененко держат 19 голов крупнорогатого скота, включая телят, 13 коров – дойные. Основной доход получают с продажи молочных продуктов, которые производят сами. Это и молоко – свежее и топленое, и творог, сметана, сливки, масло, а также сыры: сычужный, адыгейский, сулугуни, моцарелла, а еще ряженка, йогурт, сыворотка. Чтобы набраться знаний и освоить выпуск такой продукции, Валентина окончила платные курсы онлайн. Ну и, конечно, пригодился ее уже немалый опыт в этом деле.

Еще Евмененко сдают бычков живым весом. Птицу (гусей, индюков, уток) держат больше для себя, излишки мяса и куриные яйца продают, но тут доход нерегулярный.

Возле дома у супругов разбит небольшой огород. Овощи и фрукты они выращивают для себя. Еще 30 гектаров арендованной земли используют под пастбище и сенокос.

И Валентина, и Павел, по их словам, ничуть не жалеют, что когда-то поменяли город на деревню.

– Во-первых, покой и тишина, – хвалит Валентина деревенскую жизнь. – Во-вторых, мы ни от кого не зависим и работаем столько, сколько считаем нужным. Еще плюс – питаемся теперь экологически чистыми продуктами со своего подворья. Кто такую сметану поел, уже не захочет магазинную! А что касается материальной стороны вопроса… Могу сказать одно: сейчас наша зарплата значительно выше, чем была на предприятиях.

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