закрыть
27 ноября 2022, воскресенье, 9:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Наталья Радина: Хунта в зоне турбулентности

2
  • 27.11.2022, 8:51
  • 3,152
Наталья Радина: Хунта в зоне турбулентности

Умер Макей сам или кто-то помог — не столь важно.

Вчера стало известно, что умер лукашенковский министр иностранных дел Владимир Макей.

Главный редакторCharter97.org Наталья Радина прокомментировала внезапную смерть чиновника:

«Умер подонок и негодяй, маленький лукашенковский маккиавелли Макей. Сам или кто помог - не столь важно. Ясно, что хунта в зоне турбулентности. Ее будет трясти и дальше - до окончательного развала».

Как писал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Столько странных совпадений в смерти Макея
Столько странных совпадений в смерти Макея Леонид Невзлин
Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип
Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин
Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов