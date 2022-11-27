Наталья Радина: Хунта в зоне турбулентности

Наталья Радина: Хунта в зоне турбулентности2
- 27.11.2022, 8:51
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Умер Макей сам или кто-то помог — не столь важно.
Вчера стало известно, что умер лукашенковский министр иностранных дел Владимир Макей.
Главный редакторCharter97.org Наталья Радина прокомментировала внезапную смерть чиновника:
«Умер подонок и негодяй, маленький лукашенковский маккиавелли Макей. Сам или кто помог - не столь важно. Ясно, что хунта в зоне турбулентности. Ее будет трясти и дальше - до окончательного развала».
Как писал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.