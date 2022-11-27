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Сколько российских офицеров уже ликвидировали в Украине: впечатляющая цифра

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  • 27.11.2022, 13:55
  • 6,382
Сколько российских офицеров уже ликвидировали в Украине: впечатляющая цифра

И это лишь официально подтвержденные случаи.

ВСУ героически уничтожают русских солдат и вражескую технику врага. По состоянию на 27 ноября украинские воины ликвидировали более 87 тысяч оккупантов.

Об этом пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли более тысячи российских офицеров. Данные опубликовали по состоянию на 25 ноября.

По информации Анатолия Штефана, в Украине погибли уже 1500 российских офицеров. И это лишь официально подтвержденные случаи, так что реальная цифра может быть значительно больше.

Среди погибших оккупантов:

генералов – 10;

полковников – 45;

подполковников – 107;

майоров – 204;

капитанов – 294;

старших лейтенантов – 496;

лейтенантов – 258;

с не идентифицированным званием – 86.

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