Сколько российских офицеров уже ликвидировали в Украине: впечатляющая цифра

Сколько российских офицеров уже ликвидировали в Украине: впечатляющая цифра4
- 27.11.2022, 13:55
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И это лишь официально подтвержденные случаи.
ВСУ героически уничтожают русских солдат и вражескую технику врага. По состоянию на 27 ноября украинские воины ликвидировали более 87 тысяч оккупантов.
Об этом пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).
С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли более тысячи российских офицеров. Данные опубликовали по состоянию на 25 ноября.
По информации Анатолия Штефана, в Украине погибли уже 1500 российских офицеров. И это лишь официально подтвержденные случаи, так что реальная цифра может быть значительно больше.
Среди погибших оккупантов:
генералов – 10;
полковников – 45;
подполковников – 107;
майоров – 204;
капитанов – 294;
старших лейтенантов – 496;
лейтенантов – 258;
с не идентифицированным званием – 86.