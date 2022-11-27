Боец полка Калиновского Анджей: Одному усатому придется покинуть свой пост 1 27.11.2022, 15:03

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В составе расчета ПТРК белорусский герой прошел не один сложный бой.

В Беларуси теперешний боец-калиновец Анджей был оператором БелаПАНа. В полку имени Калиновского он успел побывать связистом, видеооператором, оператором ПТРК и парамедиком. Он показал «Белсату» свои видео с передовой и поделился планами на жизнь после завершения войны.

Российское вторжение в Украину в феврале 2022 года застало Анджея в Польше. Он присоединился к рядам белорусских добровольцев, прошел военную подготовку и попал в роту связи полка Калиновского. Потом его как опытного оператора перевели в пресс-центр.

На «нуле» (передовой) Анджей понял, что оператор на фронте не нужен. Зато его захватила работа по расчету противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Милан». Как говорит Анджей, он «просто влюбился в этот наш родной «Милан».

В составе расчета ПТРК белорусский герой прошел не один сложный бой. А в свободное время Анджей снимал последствия войны, бомбардировку городов, результаты попадания российского «высокоточного оружия».

Анджей пошел на войну из-за желания справедливости. Он возмущен судьбой коллег из БелаПАНа, которых режим Лукашенко бросил за решетку, как почти 2000 политзаключенных.

«К сожалению, многие мои коллеги за решеткой как экстремисты, террористы, ну и другие «антисоциальные элементы», а на самом деле – как люди, которые пытаются показать, донести правду до других. Мои коллеги, как и почти 2000 политзаключенных, сидят в тюрьме просто ни за что», – говорит Анджей. И добавляет: «Просто потому, что одному усатому му#@ку не захотелось покидать свой пост».

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