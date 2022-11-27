Bild: Кремлю надоел Лукашенко? 27.11.2022, 20:29

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Россия могла принять решение избавиться от белорусского диктатора.

Самое популярное издание Германии Bild также пишет о смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея:

— Накануне белорусское государственное информационное агентство БелТА сообщило о внезапной смерти министра иностранных дел страны Владимира Макея. Причины смерти до сих пор не ясны. В то же время советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко уже предположил, что высокопоставленного чиновника могли отравить.

«Макея называли возможным преемником Лукашенко», — написал Геращенко.

Авторитетный американский исследовательский центр Институт Роберта Лансинга незадолго до смерти Макея сообщил, ссылаясь на источники в российском военном руководстве, что в Кремле решили избавиться от Александра Лукашенко.

По информации американских экспертов, российская служба военной разведки (ГРУ) может совершить покушение на Лукашенко и вне зависимости от того, станет ли оно успешным, сфабриковать доказательства, которые будут свидетельствовать о причастности к операции Украины, Польши и разведки НАТО.

Устранение Лукашенко, по всей видимости, нужно для того, чтобы объединить две армии — российскую и белорусскую — в войне против Украины. Таким образом РФ хочет втянуть Беларусь в военные действия, поглотив страну и лишив ее суверенитета, считают аналитики.

Эксперты даже называют возможного преемника Лукашенко: им может стать лояльный Кремлю белорусский военный Станислав Зась, который занимает пост генерального секретаря ОДКБ.

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