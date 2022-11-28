Единственный способ сохранить власть 6 Алексей Тихонов

28.11.2022, 8:40

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У Путина осталась последняя надежда.

Новости этой недели позволяют достаточно ясно оценить текущую стратегию Кремля в войне в Украине. Кремль наконец-то признал, что российская армия неспособна победить ВСУ на поле боя и перед армией теперь стоит задача просто продержаться как можно дольше на занятых рубежах, потому что в Кремле по-прежнему надеются, что экономические проблемы сломят Европу и она прекратит поддержку Украины.

Свидетельством признания невозможности военной победы стало заявление генерала Болдырева о том, что война не закончится в ближайшие полгода, а для российских военнослужащих сейчас принципиально важно «стоять насмерть на занимаемых рубежах». Это заявление хорошо перекликается с информацией, которую получило издание «Важные истории» о том, что «сейчас задача уплотнить и закрепить линию фронта», что и делается с помощью мобилизованных, заполняя линию обороны людьми без какой-либо военной подготовки. При этом российское руководство не скрывают, что мобилизованные для них не более, чем пушечное мясо, прогнозируя потери к весне на уровне около 100 тыс. чел. К весне же Минобороны надеется заместить потери подготовленными срочниками. Таким образом, ни о каком наступлении в ближайшие полгода речи даже не идет и единственная задача, которая стоит перед армией – это продержаться как можно дольше на занятой территории.

Кремль по-прежнему верит в то, что в какой-то момент Запад решит, что поддержка Украины обходится ему очень дорого, и он все же пойдет на уступке Москве. Отражением этих ожиданий стало выступление вице-спикера Госдумы Толстой в эфире французского ТВ: «не забывайте, Россия – самая большая страна, и мы дважды воевали с Европой. Первую Россия закончила в Париже, вторую – в Берлине. Поэтому, когда я сказал, что Киев – наша цель в ходе СВО, я еще был скромен. Вы, европейцы, будете платить за поддержку Украины своей экономикой, душами «назло Путину» раз в неделю, инфляцией, ценой на газ, электричество».

Безусловно, не следует акцентироваться на исторической ценности заявления Толстого, однако оно хорошо демонстрирует ожидания российской власти: она уже не верит в успех российской армии на поле боя и весь расчет строится лишь на том, что «малохольные» европейцы устанут от экономических лишений и будут готовы пойти на поклон к Путину и просить у него дешевый газ. Однако, судя по всему, у России не получится ни удержаться зимой на достигнутых рубежах, ни увидеть падения европейцев на колени перед Москвой под тяжестью экономических проблем.

Остается непонятным, почему при прогнозных потерях в 100 тыс. человек российское военное руководство рассчитывает удержать занятые территории. Россия не готовилась к зимней кампании, т.к. еще в середине лета рассчитывала завершить войну в Украине осенью. В России уверены, что зимой, в силу погодных условий, будут лишь позиционные бои, а потому даже оценка в 100 тыс. может оказаться заниженной.

Украина с союзниками начали готовиться к зиме еще летом, благодаря чему ВСУ хорошо готовы к зимним боям и в результате обладают таким стратегическим преимуществом, которого не имели даже осенью, когда освобождали Харьковскую область и Херсон. О том, что Украина планирует наступление зимой сейчас уже никем и не скрывается: как только наступят холода (а это случится уже через неделю) и почва замерзнет, замерзнет и находящаяся без должного обеспечения российская армия. В результате, Россия может оказаться неспособной удержать голую степь в Запорожской и Херсонской областях, совершенно не приспособленную к обороне, особенно в отсутствии «зеленки». Потеря этих регионов станет для российской армии полноценной военной катастрофой, которая полностью нарушит планы Кремля.

Удивляет и расчет на то, что к весне Минобороны сможет подготовить срочников. Единственное, чему учат в российской армии – это заправлять постель, одеваться за 45 секунд и мести плац. Сомневаюсь, что эти навыки помогут срочникам воевать с ВСУ. Не говоря уже о том, что мотивация у этих срочников будет значительно ниже, чем у даже у нынешних мобиков, многие из которых добровольно поперлись в военкомат.

Таким образом, можно констатировать, что ожидания российского руководства очень далеки от реальности и могут быть нарушены уже в предстоящие два месяца.

Не менее наивны и ожидания России относительно экономических проблем в Европе. Напомню, еще весной Кремль верил, что создал экономический и продовольственный кризис во всем мире, надеясь использовать это в качестве важного рычага давления на Запад, то уже летом эти ожидания сильно померкли: цены на сырье снизились к уровням, предшествовавшим российскому вторжению в Украину. Из-за военных неудач, в первую очередь потери о. Змеиный, и давления Турции, Путин был вынужден пойти на зерновую сделку.

Кремль перестал шантажировать мир угрозой продовольственных проблем, а уже осенью закончилась провалом попытка Путина выйти из зерновой сделки. Путин больше не упоминает об экономических проблемах в Америке, о которых с радостью верещал еще весной: экономика США в 3 кв. вышла из состояния технической рецессии, а инфляция там устойчиво замедляется уже четвертый месяц подряд и совершенно определенно сохранит этот тренд и в будущем. Таким образом, к концу года шантаж экономическим кризисом всего мира сузился до маленькой надежды на то, что удастся дожать хотя бы Европу.

Однако в Кремле неспособны делать выводы из своих предыдущих «успехов» и прогнозировать ситуацию, а не надеяться на фарт и авось. Улучшение экономической ситуации в Европе – рост предложения газа, снижение цен на него и электроэнергию, а также замедление инфляции, которые я ожидаю уже в начале 2023 г., станут для кремлевского сидельца очередным неприятным сюрпризом. Именно поэтому на своем канале я так подробно освещаю «скучные» экономические темы, которые, на самом деле, определяют исход этого противостояния не меньше, чем ситуация на поле боя.

Таким образом, российская стратегия на ближайшие полгода обречена на провал: она строится лишь на том, что активным игроком является лишь Россия, в то время как остальные участники противостояния статичны и не совершают какие-либо действия. Развитие событий по-прежнему продолжает указывать на то, что кульминация войны между Россией и Украиной должна состояться в течение этой зимы, после чего Путин будет вынужден искать пути отступления, как единственного способа сохранить власть.

Алексей Тихонов, Telegram

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