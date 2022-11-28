Как с 1 января изменятся отпускные и когда будет выгодно отдыхать 28.11.2022, 8:59

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Конец ноября и декабрь — самое время определиться с отпуском на следующий год.

К 5 января во всех организациях уже должны быть графики, как будут отдыхать и работать сотрудники. Так что если вы не определились с датами, то скоро это нужно будет сделать. Onliner разбирает, когда выгоднее будет пойти в отпуск в 2023 году и как изменятся отпускные с учетом новых правил.

Хочу ходить в отпуск только летом. Так можно?

Трудовое законодательство предусматривает, что во всех организациях каждый год составляется график отпусков. О конкретной дате, когда можно будет отдыхать, работник и наниматель должны договориться.

При составлении графика наниматель учитывает специфику работы и не будет, например, одновременно отправлять в отпуск всех сотрудников одного отдела. Согласно Трудовому кодексу, ваш отпуск должен быть не меньше 24 календарных дней, его можно делить на две части (или больше, если в вашей организации такие правила), но одна из частей в любом случае должна быть не меньше 14 дней.

Если вы хотите отдыхать исключительно летом, то можете договориться об этом с работодателем, но у него нет обязанности предоставлять вам отпуск именно в летние месяцы. Исключение сделано для отдельных категорий работников (например, несовершеннолетних, ветеранов, матерей двух и более детей до 14 лет) — им отпуск предоставляется по их желанию летом или в другое удобное для них время (статья 168 Трудового кодекса), напоминает юрист Екатерина Анисимова.

Некоторым категориям работников наниматель обязан запланировать отпуск в определенное время. Например:

работникам, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам, — в период этого отпуска;

работающим по совместительству — одновременно с трудовым отпуском по основной работе;

женщинам перед отпуском по беременности и родам или после него.

Можно ли узнать отпускные заранее?

Отпускные рассчитываются в соответствии с инструкцией о порядке исчисления среднего заработка, утвержденной постановлением Минтруда от 10 апреля 2000 года №47. То есть не наниматель решает, как считать, а есть утвержденная схема.

Отпускные считаются исходя из средней зарплаты за 12 месяцев, которые предшествуют месяцу начала отпуска. Вы можете примерно рассчитать свои отпускные, но точную сумму до копейки будет знать бухгалтер, потому что нужно учитывать многие нюансы: отработано ли полностью рабочее время в месяцах, были вы на больничном или нет, повышался ли оклад, из каких выплат состоит заработная плата и так далее.

Допустим, вы проработали в компании больше года и собираетесь в отпуск в декабре 2022-го на 14 дней. Нужно посчитать среднюю зарплату за последние 12 месяцев (с декабря 2021 года по ноябрь 2022-го) и разделить ее на среднемесячное количество календарных дней. Сейчас этот показатель составляет 29,7, с 1 января 2023 года будет 29,6.

Среднемесячное количество календарных дней вычисляется по формуле, которая учитывает количество праздничных нерабочих дней в году. Раньше их было 9, теперь таких дней 10 (добавился выходной день 2 января).

Например, если ваша начисленная зарплата за месяцы, которые принимаются для исчисления среднего заработка, составляла 1600 рублей, то ваш среднедневной заработок будет равен 53,87 рубля:

1600 рублей / 29,7 = 53,87 рубля

Сумма отпускных будет равна среднедневному заработку, умноженному на количество календарных дней отпуска:

53,87 рубля × 14 = 754,18 рубля

Мы привели самый простой пример — при условии, что у работника не было отпуска за свой счет, выплат, которые не учитываются при расчете отпускных, простоя в организации. При расчете отпускных каждого конкретного работника есть нюансы, которые учитывает бухгалтер организации.

Но в любом случае выплатить отпускные должны не позже чем за два дня до начала отпуска.

Как посчитать, на сколько вырастут отпускные в 2023 году?

— Предположим, что средняя зарплата за 12 месяцев (складываем все суммы за 12 месяцев, которые учитываются при расчете отпускных, и делим на 12) составляет 1500 рублей. Если сейчас среднедневной заработок считается по формуле 1500 / 29,7 и составляет 50,51 рубля, то с 1 января 2023 года 1500 рублей будем делить на 29,6 и таким образом получим среднедневной заработок в размере 50,68 рубля, — объясняет Екатерина Анисимова.

Если идти в отпуск на 14 дней, но отпускные вырастут с 707,14 до 709,52 рубля.

Когда выгоднее отдыхать, чтобы получить больше отпускных?

— В том месяце, в котором будет увеличиваться тарифная ставка (тарифный оклад, должностной оклад, оклад), проще говоря, голый оклад, без надбавок и повышений. Тогда при расчете отпускных применят поправочный коэффициент, — говорит Екатерина Анисимова. — Например, у работника все 12 месяцев голый оклад 500 рублей плюс премия 1000 рублей. Перед отпуском оклад работнику увеличили до 1000 рублей, 1000 / 500 = 2 (поправочный коэффициент). Значит, зарплата для расчета среднедневного заработка берется не 1500 рублей (оклад + премия), а 1500 × 2 (поправочный коэффициент).

Важный момент: поправочный коэффициент применят, если сначала вам увеличили тарифный оклад, а затем вы пошли в отпуск. Если вы сначала пошли в отпуск, а повышение оклада было уже после этого, то пересчитывать ничего не будут. Если же оклад вырос во время отпуска, перерасчет делают только для части отпускных (то есть за дни отпуска после повышения оклада).

Лучше идти в отпуск в начале или в конце месяца?

Начало или конец месяца на размер отпускных не влияют. На отпускные влияет зарплата за 12 месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска.

— Если для работника отпуск — это не отдых, а мучение и для него важнее больше заработать, конечно, выгоднее взять его так, чтобы туда было включено больше выходных дней и он скорее закончился — например, на 9 дней с субботы по воскресенье включительно (на отпускные это не влияет). Тогда остается больше рабочих дней — можно будет больше заработать.

В месяцах, где больше всего рабочих дней, дешевле рабочий день/час. Следовательно, когда рабочий день дешевый, то можно и в трудовой отпуск сходить. То есть чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее отдыхать в это время.

Например, при работе по графику пятидневной рабочей недели в августе получается самый тяжелый месяц (184 рабочих часа), а в апреле — самый легкий (151 рабочий час). В августе рабочий день при окладе 1500 рублей будет стоить 8,15 рубля (1500 / 184), а в апреле — 9,93 (1500 / 151). Поэтому в августе можно и отдохнуть.

Если руководствоваться такими расчетами, то август в 2023 году будет самым выгодным месяцем для похода в отпуск с денежной точки зрения.

А когда лучше идти, если хотите отдохнуть дольше?

Если же вы, наоборот, хотите подольше отдохнуть, а деньги не настолько важны, то нужно идти в отпуск так, чтобы на период отпуска приходились праздничные дни. Напоминаем, что это за дни:

1 и 2 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово (православное Рождество);

8 марта — День женщин;

25 апреля — Радуница (по календарю православной конфессии);

1 мая — Праздник труда;

9 мая — День Победы;

3 июля — День независимости;

7 ноября — День Октябрьской революции;

25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество).

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