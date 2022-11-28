В России упал вертолет Robinson-66 2 28.11.2022, 9:55

3,860

Один из погибших был чемпионом мира по высшему пилотажу.

В России во время взлета в селе Вязовец Тверской области разбился вертолет Robinson-66.

На борту находились два брата: Александр и Дмитрий Курылевы. Мужчины погибли на месте, сообщает близкий к российским силовикам Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 25 ноября они полетели на охоту и 27-го планировали вернуться домой.

54-летний Александр был заслуженным мастером спорта по самолетному спорту и чемпионом мира по высшему пилотажу. Именно он управлял вертолетом, когда тот разбился в поле, примерно в 300 метрах от дороги.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».