В России упал вертолет Robinson-66

В России упал вертолет Robinson-662
- 28.11.2022, 9:55
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Один из погибших был чемпионом мира по высшему пилотажу.
В России во время взлета в селе Вязовец Тверской области разбился вертолет Robinson-66.
На борту находились два брата: Александр и Дмитрий Курылевы. Мужчины погибли на месте, сообщает близкий к российским силовикам Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 25 ноября они полетели на охоту и 27-го планировали вернуться домой.
54-летний Александр был заслуженным мастером спорта по самолетному спорту и чемпионом мира по высшему пилотажу. Именно он управлял вертолетом, когда тот разбился в поле, примерно в 300 метрах от дороги.