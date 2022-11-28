Марк Фейгин: Лукашенко засуетился 7 28.11.2022, 10:24

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Марк Фейгин

Удар по военным объектам на территории Беларуси — вполне реальный сценарий.

Российский правозащитник и критик режима Путина Марк Фейгин прокомментировал положение диктатора Лукашенко для украинского канала «Фабрика Новин».

— Я думаю, суета Лукашенко связана и с тем, что Запад окончательно определяется в отношении его режима — а из этого очень много, кстати, следует, — говорит Марк Фейгин, — и то, что на него давит Москва (видимо, давление усилилось).

У Москвы действительно не блестящее положение, и атака с севера, даже если она не преследует целью захватить Киев или дойти до Львова и остановить поставки западных вооружений из Польши, — как минимум позволит отвлечь значительную часть ВСУ на этот северный участок, чтобы обеспечить хоть какой-то относительный успех.

Такое ощущение, что Лукашенко сильно сопротивляется — уже не только вовлечению своих вооруженных сил (он ведь не случайно на ОДКБ сказал: мол, у нас всего 35-40 тысяч, они погоды не сделают, зачем нас трепать). Лукашенко осознал, какой сигнал ему посылают: дружок дорогой: если твоя оккупированная страна станет плацдармом, с которого российские войска (даже не белорусские) двинутся в Украину, то ты получишь ракетный удар.

По мнению блогера, украинская сторона через свои каналы довела до правителя Беларуси, что ответный обстрел белорусской территории — сценарий полностью реальный, и тот осознает серьезность последствий.

— И заметьте, в отличие от российских целей, когда Запад сильно ограничивает Украину по части ударов, с Беларусью такого не будет вообще — стреляйте хоть по Минску, хоть по Бресту, — считает Марк Фейгин. — Одно дело февраль-март, когда все только началось, хаос, и Украина еще не знала, как себя повести, а сейчас — у кого рефлексия-то будет, после всего, что было, после девяти с лишним месяцев?

Вот потому, мне кажется, Лукашенко и засуетился, и повторял на ОДКБ: мол, мы же должны все вместе, мы же друзья. И увидел, что этого нет: итоговое заявление из-за Пашиняна не приняли, Казахстану это не нужно.

Токаева переизбрали, и сейчас он 100% ведет активные переговоры, как «слиться» оттуда — и с Пекином, и с Вашингтоном, и с Лондоном, и с Анкарой.

А Лукашенко понимает, что он такой же изгой, как и Путин, в отличие от всех других лидеров стран, входящих в ОДКБ, так называемое союзное государство и все эти структуры. И он боится остаться наедине с Путиным.

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