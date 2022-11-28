Совет ЕС включил обход санкций в список уголовных преступлений

Совет ЕС включил обход санкций в список уголовных преступлений1
- 28.11.2022, 13:19
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Все страны союза будут преследовать обход санкций в рамках уголовного права.
Совет ЕС утвердил решение о включении обхода санкций, введенных сообществом, в перечень уголовных преступлений. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Совета ЕС.
«Совет сегодня единогласно принял решение добавить несоблюдение ограничительных мер в список „преступлений ЕС“, включенных в договор о функционировании ЕС», — отмечается в нем.
Включение нарушения ограничительных мер в список преступлений приведет к тому, что все страны Евросоюза будут преследовать обход санкций в рамках уголовного права. В дальнейшем Еврокомиссия должна представить проект директивы, которая будет содержать минимальные нормы, касающиеся квалификации таких преступлений и наказаний за них. Этот проект должны будут утвердить Совет ЕС и Европарламент.