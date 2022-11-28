Украинские десантники заняли одну из боевых позиций возле Бахмута
- 28.11.2022, 14:40
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Оккупанты, которые ее контролировали, были ликвидированы.
Украинские десантники уничтожили российских захватчиков и заняли одну из боевых позиций в районе Бахмута Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовало командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в «Фейсбуке».
«Подразделения 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили российских оккупантов и заняли одну из боевых позиций в районе города Бахмут», — говорится в подписи к видео.