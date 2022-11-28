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Украинские десантники заняли одну из боевых позиций возле Бахмута

  • 28.11.2022, 14:40
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Украинские десантники заняли одну из боевых позиций возле Бахмута

Оккупанты, которые ее контролировали, были ликвидированы.

Украинские десантники уничтожили российских захватчиков и заняли одну из боевых позиций в районе Бахмута Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовало командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в «Фейсбуке».

«Подразделения 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили российских оккупантов и заняли одну из боевых позиций в районе города Бахмут», — говорится в подписи к видео.

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