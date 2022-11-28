Литва хочет ограничить ввоз сигарет из Беларуси 4 28.11.2022, 14:49

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Сейчас в балтийскую страну можно ввезти две пачки за раз.

В Литве предлагают ограничить ввоз белорусских сигарет физическими лицами в месяц, пишет DELFI.

После того как Беларусь ввела безвизовый режим, граждане Литвы стали активнее возить контрабанду, пожаловался глава Национальной ассоциации производителей табачных изделий Арнас Невераускас.

В Литву сейчас можно ввезти 40 сигарет (2 пачки) за раз. Но ограничения на количество таких ввозов за месяц или неделю нет. Поэтому теоретически литовцы могут хоть каждый день возить по две пачки сигарет.

Невераускас предлагает ограничение — не более 80 сигарет (4 пачки) на человека в месяц. По его сведениям, в январе-октябре количество легальных пересечений белорусско-литовской границы выросло в 9 раз по сравнению с предыдущим периодом. «Можно отметить, что одни и те же лица пересекают границу по много раз в день (неделю, месяц). Поэтому количество ввозимых товаров растет не только из-за того, что граждане не декларируют товары, а из-за того, что могут ввозить их много раз. Поэтому есть подозрения, что они могут ввозить сигареты не для себя, а для продажи на теневом рынке», — говорит глава ассоциации.

За превышение нормы Невераускас предлагает облагать граждан налогами, а за ввоз без декларации — наказывать как за контрабанду.

Минфин Литвы не одобряет это предложение, так как это потребует от таможни непропорционально большей административной нагрузки. К тому же увеличится и время на прохождение границы.

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