Как сейчас белорусы делают визы, чтобы выехать из страны 28.11.2022, 15:41

О посредниках и ценах.

Читатели телеграм-канала «БГМ» о том, как они делают визы, чтобы выехать из Беларуси. Посредники, по их словам, продают места в очереди на запись за сотни долларов:

«Сделали визу для двух человек. Рабочая национальная на 1 год. Запись в визовый центр через посредника обошлась в 600 рублей. Сбор визового центра - 11 евро. SMS 5,5 рублей. Доставка паспорта из Бреста в Минск — 16 руб. Приглашение от работодателя - бесплатно. Записали через две недели в брестский визовый центр. Виза была готова через шесть дней, скоро выезжаем из «островка стабильности и маразма», в Европу».

«Сейчас делаем с мужем национальную визу в Польшу. Задумались об этом после объявления мобилизации в России, так как нашу страну это тоже может коснуться. Оба военнообязанные, поэтому иных мыслей не было. Сначала читали много информации в Интернете, с чего вообще начинать. Поиск работы напрямую и отправление приглашения от работодателя в Польше не катит, так как очень мало кто соглашается делать приглашение себе в убыток и ждать долго. Пошли другим путем. По совету знакомой связались с мужчиной, который помогает оформить все документы от и до за приятную сумму, в отличие от многих других агентов и кампаний. Сейчас находимся в процессе записи на визу в консульство, с этим сложнее всего. В общей сумме за двоих отдадим около 2000-2500 белорусских рублей».

«Падаваўся на брытанскую візу яшчэ ў красавіку гэтага года. Па факце атрымаў на рукі толькі ў пачатку верасня, і то са спазненнем, бо яна ўжо была адчынена з сярэдзіны жніўня. Па выніку паўгады чакання. Хацеў паралельна адкрыць яшчэ и польскую, але запісаў не было, а пасярэднік заламаў кошт ў 400 долараў. Па выніку толькі брытанская».

«400 рублей аванса посреднику, еще 100 по факту постановки на очередь при получении заполненной анкеты. Ожидание растянулось на 1,5 месяца».

А вы или ваши знакомые недавно подавались на визы?

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