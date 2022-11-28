В Австрии массово бастуют железнодорожники 28.11.2022, 16:33

Забастовка привела к остановке поездов по всей стране.

Железнодорожное движение в Австрии остановилось с полуночи, что повлияло на 8 тысяч рейсов и около миллиона пассажиров, поскольку в понедельник рабочие проводят 24-часовую забастовку в рамках спора об оплате труда. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Забастовка коснулась транспорта на всех уровнях, от общественного транспорта до региональных услуг и ночных поездов дальнего следования, а также железнодорожных грузовых линий.

Глава железнодорожной сети страны заявил, что услуги будут более-менее нормализованы к следующему дню.

- Я не хочу исключать возможность нарушений в работе того или иного поезда, но в целом я ожидаю, что со вторника мы вернемся к обслуживанию наших клиентов с обычным качеством, - сказал глава OeBB Андреас Матте.

Зажатая между восемью странами, включая Италию, Германию, Швейцарию, Венгрию и Чехию, Австрия является важным центром европейских железнодорожных перевозок.

Главный профсоюз железнодорожников призвал к повышению заработной платы на 400 евро для 50 тысяч работников отрасли. Им предлагается на 208 евро больше, плюс единовременная выплата в размере 1000 евро.

Профсоюз назвал понедельник «предупредительной забастовкой» после того, как в воскресенье провалился пятый раунд переговоров.

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