«Иду на работу как на праздник» 1 28.11.2022, 16:58

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Как белорус открыл два СТО в Варшаве.

Александр из Гродно уже несколько лет живет в Варшаве и время зря не теряет. Три года назад он открыл с друзьями из Гродно первый автосервис в польской столице, а недавно – еще один. Работают у него на сервисе исключительно белорусы, к этому он пришел методом «проб и ошибок», а вот клиенты разные – и соотечественники и поляки. «АвтоГродно» рассказывает о том, как работает автосервис гродненца.

Автосервис находится в районе частной застройки, рядом парки и много зелени. Вокруг тихо, а на станции не замолкает работа. В четырех боксах трудится 5 автомастеров различных профилей: от автоэлектрика и специалиста по установке газового оборудования, до мастеров по ремонту двигателей и подвески.

– Почему ты решил открыть второй автосервис?

– Скажу честно, я хотел позиционироваться иначе. Первый сервис мы широко разрекламировали среди русскоязычного населения, к нам хорошо поехали, запись идет на несколько дней вперед, но средний чек не такой высокий, как мог бы быть. Что мы ни делали, польские автовладельцы не ехали, а они привыкли платить больше. Поэтому я решил открыть СТО еще и в другом месте, давать рекламу только на польском и сосредоточиться именно на местном населении.

– Получилось?

– Не совсем, – улыбается Александр. – Потихоньку-потихоньку о нас стали узнавать русскоязычные ребята и теперь у нас на подъемниках снова автомобили белорусов, украинцев и русских. Но все, я очень рад, что так получилось. Нет погони за высокими ценами, зато атмосфера максимально приятная. Я кайфую от сервиса и от клиентов, со многими мы сдружились, иду на работу как на праздник. Клиенты-поляки тоже есть, я выучил польский язык, мой менеджер коренной поляк – мы без вопросов обслуживаем машины местных водителей, но погони за ними уже нет.

По оценкам Александра, сейчас у него на сервисе 40% местных водителей. Польские водители в основном приезжают с ближайших улиц и становятся постоянными клиентами. Они постепенно начинают советовать белорусский автосервис своим знакомым. И, похоже, это верный путь: поляки привыкли доверять рекомендациям и в момент поиска автомастера спрашивают у друзей, читают в Фейсбуке, а уж потом едут на незнакомый сервис.

– Ты купил эти помещения?

– Взял в аренду. Здесь уже когда-то пытались развивать автосервис, все построили именно для обслуживания автомобилей, но по разным причинам дело не пошло. Хозяин долго искал, кто мог бы продолжить его начинания и тут я его нашел. Мы познакомились, мне понравилось здание и количество уже установленного оборудования, а ему понравилось как мы развиваем свой первый автосервис. В итоге мы пришли к договоренности. Более того, мы стали так хорошо общаться, что к нам пришел работать его сын Патрик, который теперь возглавляет наш ресепшен – общается с клиентами, загоняет и выгоняет автомобили из боксов, заказывает запчасти. Он и русский язык с нами подтянул, теперь уже все понимает. Наверное, все понимает, – смеется он.

– А как ты находишь мастеров и откуда все ребята?

– В основном работает «сарафанное радио». На первый сервис начали трудоустраиваться автомастера из Беларуси, стали рекомендовать своих друзей и так удалось набрать достаточно сильную команду. Были у нас и мастера с других русскоязычных стран, но как-то не сложилось. Может быть, не везло. В итоге сейчас у нас на обоих сервисах работают только наши белорусы. Кто-то переехал насовсем или надолго, а кто-то работает вахтовым методом. Живет пару месяцев у нас на СТО и потом – домой. Но не пугайтесь, у нас тут нормальные условия, я все покажу, – говорит Александр.

– А какие у тебя расходы на содержание помещений? Площадь у всего комплекса не маленькая, как он отапливается?

– Основные расходы – это аренда, отопление и электричество. На электричество тратим около 1 000 злотых в месяц (около 550 белорусских рублей). Отапливаем газом, мы подключаем баллоны и выходит очень дорого. В неделю отдаем 1 000 злотых на обогрев (2 200 белорусских рублей в месяц), а ведь еще не холодно. Собственник обещает подключить нас к центральному отоплению, тогда будет дешевле.

– Мазутом топить можно?

– В Польше котлы на жидком топливе запрещены, все из-за смога. Варшава не самый чистый город в этом плане и нам свою лепту в загрязнение вносить нельзя. К слову, здесь очень строго с утилизацией отходов. Например, моторное масло мы не можем просто так кому-то отдать, сжечь или выбросить. Нужно подписать контракт с теми, кто утилизирует отходы. И если за утилизацию масла нам доплачивают около 0,18 злотых за литр, то за все остальное платим мы. Например, недавно сдавали две бочки с фильтрами, заплатили около 600 злотых (330 белорусских рублей). Платить нужно за утилизацию антифризов, аккумуляторов, пластика, ветоши и так далее и так далее.

В одном из помещений мы устанавливаем газовое оборудование на автомобили. Для меня было откровением то, как много в Польше Toyota Prius перешли на газ. И такое ощущение, что это направление становится все популярнее. У нас есть все оборудование и все компоненты для установки ГБО, правда, баллоны на месте не держим. Их заказываем индивидуально под каждого клиента. Поставщики привозят нужный баллон в течение двух часов. Так, в приниципе, со всеми запчастями. Два часа – у и тебя на сервисе любая запчасть, – говорит Александр.

В другом помещении у нас работает автоэлектрик, очень толковый парень из Минска, делает все виды работ, – говорит Александр и показывает, насколько удобен компактный автомобильный подъемник в центре бокса.

Рядом еще одно помещение с шиномонтажным оборудованием. Александр говорит, что шиномонтаж не основной профиль станции, но периодически эта услуга нужна.

– Какие цены на шиномонтаж сейчас в Польше?

– Самые ходовые колеса R16 меняем за 160 злотых (90 белорусских рублей, для сравнения, в Гродно эта услуга стоит 30-40 рублей). К слову, в Польше зимняя резина не обязательна, но водители сами массово переходят на зимние шины.

Он приводит в пример и другие цены:

В среднем поменять сцепление в стандартном автомобиле – от 700 до 1000 злотых.

Замена ремня ГРМ – от 700 злотых.

Подвеска (перекинуть диски, колодки) – 150 злотых.

Работа по замене масла в двигателе – от 80 злотых.

Если сравнить с ценами, которые нам озвучивал Александр в 2020 году, то рост заметен. Например, замена масла стоила 50 злотых, замена сцепления 600. К слову, цены в Гродно тоже выросли, в то время шиномонтаж R16 стоил 20-25 рублей.

Водитель Alfa Romeo, который только что заехал на подъемник, привез с собой подарок для персонала СТО – он передал Александру пакет с продуктами.

– Здесь мясо, сыр и еще какие-то вкусняшки. Это неожиданно и приятно. Мы хорошо знаем этого парня, это такой жест благодарности, вкусный, – улыбается собеседник, рассматривая подарок на кухне.

Александр с журналистами поднялся на второй этаж автосервиса.

Здесь обустроены под жилье две комнаты, есть санузлы, холодильники, плитки, стиральная машина.

– Вот здесь и живут наши мастера, у кого нет в Варшаве своего жилья. Как-то приезжал из Гродно и здесь жил мой друг. Для постоянного проживания места хотелось бы побольше, но как временный вариант это неплохо, – говорит Александр, показывая комнаты.

На первом этаже рядом с боксами есть «ресепшен». Здесь и работает самый «польскоговорящий» член команды – Патрик.

Сейчас два автосервиса AlDiTo взаимодействуют в тесной связке. На первом сервисе проводят более сложные и длительные работы (сервисом управляет гродненец Дмитрий и гродненский автомастер Анатолий, который ранее возглавлял СТО «Будь на ходу» на улице Домбровского, сейчас этот сервис принадлежит его другу), а на втором автосервисе AlDiTo в Варшаве работает Александр. Здесь тоже проводят сложные ремонты, но в основном специализируются на автоэлектрике, обслуживании подвески и двигателей.

– Что дальше? Третий автосервис и целая сеть в Польше?

– Когда мы общались в прошлый раз, я говорил, что хочу открыть покрасочный цех. Но оказалось, что открыть второй сервис по накатанной проще, чем разобраться с новым видом деятельности. И все-таки мы сейчас подбираем покрасочную камеру и ищем автомаляра, чтобы открыть покраску на первом сервисе. Площадь там позволяет. А потом да, хотелось бы еще третий сервис в другой части Варшавы. Про сеть не загадываю, не все так легко дается, как кажется с первого взгляда.

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