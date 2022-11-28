Политзаключенный Сергей Перфильев вышел на свободу 28.11.2022, 18:02

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Сергей Перфильев

Он отбывал срок в витебской колонии.

Жлобинец Сергей Перфильев бы осужден вместе с сыном Станиславом по ст. 342 УК за участие в послевыборных акциях протеста в августе 2020 года в Жлобине. Сергею присудили 2 года колонии, а сыну — 2 года «домашней химии». Срок политзаключенный отбывал в Витебской исправительной колонии № 3. 21 ноября он вышел на свободу, сообщает dissidentBY.

До заключения Сергей был директором строительного магазина «СтройПрактик». Известно, что его магазин 26 октября поддержал общенациональную забастовку, после чего власти заставили арендодателя разорвать договор аренды помещения.

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