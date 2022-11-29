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Пионтковский: В бункере Путина произошло фундаментальное событие

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  • 29.11.2022, 8:14
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Пионтковский: В бункере Путина произошло фундаментальное событие

Херсон «сработал».

После того, как российские оккупанты отступили из Херсона, произошло фундаментальное событие - в бункере президента РФ Владимира Путина не осталось ни одного человека, который бы верил в возможность победы в войне с Украиной.

Каждый мечтает о том, чтобы освободиться от Путина и предъявить себя в качестве разумного переговорщика с Западом, но слишком много таких мечтателей, рассказал политолог и публицист Андрей Пионтковский УНИАН.

По его словам, Херсон «сработал», и в России уже идет гражданская война.

«Произошло именно вот это фундаментальное событие - в бункере не осталось ни одного человека, который верит в возможность российской победы и который не понимал бы, что война проиграна, и победу одержит Украина…», - заявил эксперт.

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