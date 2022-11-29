Политзаключенная Мария Колесникова попала в реанимацию 15 29.11.2022, 19:24

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Мария Колесникова

Ранее стало известно о том, что ее поместили в штрафной изолятор.

Мария Колесникова госпитализирована в реанимационное отделение больницы Гомеля. Об этом сообщил 29 ноября телеграм-канал штаба Виктора Бабарико со ссылкой на адвоката политзаключенной. В администрации колонии про госпитализацию Марии ничего не сказали.

Причина госпитализации неизвестна. По данным штаба, бригада скорой доставила Марию в больницу 28 ноября. Ее госпитализировали в первое хирургическое отделение и перевели в реанимацию.

«Адвоката Марии 29 ноября в третий раз подряд не допустили к ней в колонии. Почему? Объяснили это тем, что нет заявления от нее», — сообщил штаб.

Ранее стало известно о том, что Марию поместили в штрафной изолятор. Однако не было информации о том, с какого числа она там находится.

Защитник Колесниковой Владимир Пыльченко в жалобах на отказ в допуске к Марии в прокуратуру и УДИН указывал о своих опасениях за состояние ее здоровья. Никакой реакции на жалобы и обращения от правоохранительных органов не последовало.

Напомним, суд назначил Марии Колесниковой 11 лет общего режима. Из СИЗО ее направили в ИК-4 Гомеля. Ее признали виновной по трем статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем),

ч. 3 ст. 361 (Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием СМИ или интернета);

ч. 1 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением).

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