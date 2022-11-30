Российские войска начали отступать в Запорожской области
- 30.11.2022, 15:49
- 3,932
Опубликована карта бегства захватчиков.
Российские оккупанты передислоцируют местную больницу из временно оккупированных Полог Запорожской области в Мариуполь - это свидетельствует о возможном освобождении города уже в ближайшее время.
Об этом сообщил Мелитопольский мэр Иван Федоров в Telegram-канале.
«Оккупантам на Запорожском направлении становится слишком горячо. Жители сообщают, что из местной больницы вывозят все, что уцелело. А вблизи Полог слышны автоматные и пулеметные очереди. Слава ВСУ! Ждем деоккупацию!», – написал он.