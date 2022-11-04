«Путин станет фрау Мюллер где-то в Баварии» 4.11.2022, 8:09

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Глава РФ может прибегнуть к услугам двойника, чтобы тайно скрыться навсегда.

Демонизируя президента России Владимира Путина, люди незаслуженно делают его фигуру более значительной, в то время как Путин – всего лишь проворовавшийся администратор. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания gordonua.com Алесе Бацман высказал российский режиссер Роман Качанов.

«Понимаете, мы много говорим про Путина. Больше всего для того, чтобы «накачать» Путина, сделали те люди, которые его ругали. Потому что отрицательный пиар – он самый сильный. Как говорят? "Это сатана, это, я не знаю, там, [фюрер нацистской Германии Адольф] Гитлер. Это [основатель и первый великий хан Монгольской империи] Чингисхан», – заметил режиссер.

Повышенным вниманием и подобными сравнениями люди автоматически «повышают уровень» Путина, считает Качанов.

«Он обычный проворовавшийся администратор. Старый. А еще его изначально брали, потому что он не пил и потому что он безмозглый. Все. [Первый президент России Борис] Ельцин его назначил, там... Это не является секретом, это никакая не конспирология», – добавил он.

Качанов убежден, что Путина «просто надо поменять, и все».

«Надо менять. Это позор, это совсем какой-то позорный позор. Более того, это ясно сформулировала украинская сторона, [президент Украины Владимир] Зеленский: поменяйте. Потому что репарации, "выметаться из Украины" и суды – это автоматически произойдет. Все дело тут в том, что нужно поменять администратора. Поменять директора банно-прачечного комбината №5 по отмывке денег», – сказал режиссер.

Качанов считает, что в результате самому Путину «даже лучше будет».

«Двойника отправит в Китай, якобы в бегство, сделает себе какую-нибудь 148-ю пластическую операцию по смене лица и смене пола и переедет – станет какой-нибудь фрау Мюллер где-нибудь в Баварии», – предположил он.

Качанов акцентировал на том, что не только Путину – всем будет хорошо от того, что у власти в РФ появится новый «администратор».

«Такая ситуация, что просто нужно поменять администратора. Я иногда по три администратора меняю за [съемки] кино. Просто берешь его, меняешь, ну, поехала крыша [у человека], просто берешь, меняешь его, у тебя следующий работает, и все», – объяснил режиссер.

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