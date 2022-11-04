Путин готовится проиграть 4 Олег Постернак

4.11.2022, 17:09

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Петля затягивается.

Если вы Путин и не хотите умирать, терять остаток великодержавного величия и уже разучились эффектно шантажировать Запад и не способны заставить Украину сесть за переговорный стол.

Как вам выйти из войны, ведь петля затягивается?

21 сентября Путин пытается совершить импровизационный маневр опрокидывания нежелательной для него и навязанной проигрышем в блицкриге логики войны. Феерически считает, что навязывает новую рамку конфликта, пускай и рискованную с точки зрения будущей фрагментации России (включив украинские территории в состав квазиимперии), но сейчас – к ноябрю – война опять возвращается в ритм увядания информационного апломба и отложенного поражения России.

Естественно, Путин осведомлен о том, что поражение в войне – конец его личной власти, разброд в элитах и депрессивный катарсис в массах. Он должен этого не допустить.

И для этого у него есть самое сокровенное и пока безотказное оружие – подконтрольная медийная машина. Собственно, с нее все начиналось в 2000-2001 годах, на заре гэбешного ренессанса. И оно может закончить эту его личную историческую авантюру.

Настроив правильно струны «скабеевщины» теоретически можно попытаться затушить ощущение травмирующего проигрыша, представив уход с территорий как объективный результат столкновения с коллективным Западом, который невероятно силен, ядовит, коварен и хищен.

Именно для этого коммуникативная среда накачивается клише о «злобной» западной цивилизации. Путин, дважды выступая в Кремле и на Валдае – говорит о глобальном ценностном, политической и экономическом противостоянии РФ и Запада.

Собственно, с этой целью в Москве началась суета с подготовкой укрытий, запугивание ядерной войной, школьно-вузовский угар с пропагандистскими дисциплинами.

Поэтому, «уступить» Западу не так тошно как признать, что ты проиграл Украине. Но это дело нужно сопроводить, подсветить, утрамбовать в массовом сознании.

Поэтому прочность его информационной надстройки войны в России – и есть путь к выходу из войны. Пока медиамашина ему подконтрольна – он имеет маленький шанс рискнуть на большой «жест доброй воли».

Олег Постернак, Facebook

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