В Украине ликвидировали оккупанта, позировавшего на фоне танка «на Аляску» 6 5.11.2022, 10:22

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Захватчик по фамилии Репин приехал воевать из Екатеринбурга.

На войне России против Украины ликвидировали 25-летнего российского военного Никиту Репина. Уроженец Екатеринбурга окончил колледж МЧС и фотографировался на фоне танка, на котором была надпись «на Аляску».

Как сообщает журналист-расследователь Иракли Комахидзе на своей странице в Facebook, в соцсетях появился некролог о Репине. Выпускника МЧС, который воевал в составе подразделения войск РФ против Украины, похоронят 7 ноября.

«Да что там Киев за 3 дня – пора «На Аляску» (в резиновых тапочках). От имени некой Дарины Захаровой в соцсети ВК появился свежий некролог, в котором отмечено, что «из жизни ушел друг и брат Репин Никита Владимирович. Погиб на Украине. Прощание состоится 7 ноября 13:00 Черняховского 33 «храм на химаше». К записи прилагается пару фото ликвидированного оккупанта, на одной из них Репин позирует в поле на фоне танков, на стволе одного из которых отчетливо видна надпись «На Аляску», – пишет Комахидзе.

Известно, что 25-летний Никита Репин был уроженцем Екатеринбурга.

«Этой информации было вполне достаточно, что бы уточнить некоторые детали по ликвидированному оккупанту. Им оказался 25-летний уроженец г. Екатеринбурга Никита Репин, выпускник колледжа МЧС», - подчеркнул Иракли Комахидзе.

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