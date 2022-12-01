«Тренировался в гараже, когда на улице было минус 20» 1.12.2022, 10:34

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Белорусы рассказали необычные истории о домашних тренажерках.

Желание быть стройнее, краше и спортивнее часто приводит человека в тренажерный зал. Отличное место, ничего против не имеем, однако некоторые наши читатели решили не искать легких путей и организовали тренажерку прямо у себя дома. Журналисты onliner.by поговорили с ними и узнали, сколько они потратили на свое увлечение и как появление домашней тренажерки повлияло на их здоровье.

«Тренировался в гараже, когда на улице было минус 20»

Минчанин Павел спортом увлекается давно и постоянно ходил в тренажерку. С рождением дочери понял, что времени на хождение по залам будет крайне мало, и решил сделать тренажерный зал рядом с домом — в одном из помещений отцовского гаража. В итоге получился очень функциональный и уютный зальчик, в котором можно прокачивать буквально все группы мышц.

— А началось с того, что через интернет нашелся парень, который в Молодечно продавал два грифа, стойки для жима штанги и блины на 180 килограммов — самодельные, выточенные каким-то суперрукастым Кулибиным на заводе. На одном из блинов он даже оставил автограф и надпись вроде «Качайтесь, пока вы молоды», — вспоминает Павел. — На тот момент все стоило 600 рублей. Деньги были серьезные, но я все равно принял решение приобрести этот набор и, привезя его домой, был доволен как слон.

При этом помещение еще не было готово к тренировкам: гараж не отапливался, стояла сырость. Однако к тому моменту в плане тренировок я уже был довольно прожженным и никогда не искал оправданий. И этот серый бетонный гараж не стал одним из них. Я даже занимался там, когда на улице стоял мороз чуть ли не минус 20.

Мы с товарищами надевали термобелье, перчатки и просто все время двигались. Кто не тренировался, тот замерзал.

Чуть позже я словил какую-то романтику и понял, что вокруг нужно налаживать уют. Через какое-то время сделал минимальный визуальный ремонт.

В дальнейшем я постоянно модернизировал «гараж» и покупал для зала различный инвентарь, который не занимает много места. Кроме того, я нашел достаточно популярное американское комьюнити, продвигавшее движение garage gym. Общение там позволило найти элементарные решения для дополнения зала. А чтобы реализовать находки зарубежных ребят, я отыскивал рукастых людей в Беларуси. Спасибо им! Так, несколько лет назад я наткнулся на парня из Иваново, который сам собирает силовые рамы.

Ценник на такие рамы обычно стартует от $3 тыс., а мне удалось взять ее за 500—600 рублей. Это одно из самых выгодных вложений. Я, конечно, боялся, чтобы рама не развалилась, упав мне на голову, но она прошла проверку временем и работает просто идеально.

Что касается оборудования, я долго думал, как сделать так, чтобы появилась возможность заниматься с полноценным гантельным рядом. Но мой зальчик не мог вместить его чисто физически. Однако как-то, гуляя по одному из ТЦ, я наткнулся на регулируемые гантели и решил их приобрести. Пожалуй, это было самое дорогостоящее, но одно из самых долгожданных приобретений для этого зала. За них я выложил, наверное, 1,5 тыс. рублей. После этого мои тренировки заиграли новыми красками, и работа стала намного разнообразнее и качественнее.

Когда я уже обжился в зале, решил, что нужно складывать куда-то блины. Так через объявление на меня вышел кузнец, делающий различные мечи и топоры. За 100 у. е. он сварганил мне стойку. Вещь, кстати, вышла классная и очень надежная. Чуть позже я приобрел самодельную скамью для жима, которую тоже делал этот кузнец. Так что по большому счету весь мой зал держится на таких вот наших мастерах. Кузнец, кстати, тоже оказался спортсменом и подсказал пару интересных вещей.

Из купленного мной в магазинах — напольные брусья, рукоятки, гантели, фитнес-резинки и покрытие на пол, которое я купил у одного обанкротившегося зала…

В общей сложности я прозанимался в этом зале шесть лет. За это время я лишь раза четыре сходил в обычную тренажерку, а в гараже перебывали все мои друзья и знакомые, с которыми мы вместе тренировались. Классное время, но сейчас я выехал по работе за границу, и в нем никто не тренируется.

Чего не хватает для зала? Приспособлений, с помощью которых можно было бы прокачивать ноги. Все-таки, на мой взгляд, без станков их нормально не протренируешь, а шесть лет шагать выпадами по двору или приседать в разных вариациях — от этого ментально устаешь. Но эту проблему можно спокойно решить, купив станки для тренировки ног.

Каких результатов я достиг в зале? Для меня приобретение хорошей формы — это больше как бонус. К тренировкам отношусь как к своеобразной психотерапии. Занимаясь в зале, я «чистил» голову. В гараж приходил с одним настроением, а уходил совершенно перезагруженным и спокойным. Хотя, конечно, занимался я серьезно, отслеживал нагрузки, старался правильно питаться. Но первичной целью была не красота, а сила и выносливость. Достичь этого в зале, считаю, мне удавалось.

«Держать себя в форме получается прекрасно»

История Ильи чем-то похожа, но тренажерку он оборудовал прямо в жилой комнате, установив штангу и стойки у себя в зале. Сейчас штанга соседствует с трюмо и большим аквариумом.

— Началось все еще в подростковом возрасте. Я был худощавым высоким парнем, в тренажерный зал не ходил: времени особо не было, да и стеснялся. Вот так я и выпросил у родителей штангу для домашнего тренинга. Через пару лет уехал из родного Лунинца, поступил в Минск и начал заниматься в тренажерке, а когда окончил университет, у меня появилось свое жилье, и мама предложила перевезти мои железяки в Минск.

Я прикинул, что у меня есть штанга, и если прикупить две стойки, то спортом можно и дома заниматься. Так у меня и появилась совмещенная со стойками скамья. Через год я заменил стоечки на более серьезные, а старые продал. К этому комплекту добавил беговую дорожку, но она у меня простояла два года, и не так давно я ее продал.

Так что сейчас у меня три штанги, блины и минимальный набор гантелей. Все оборудование подержанное. На все про все по старому курсу ушла тысяча рублей без учета проданной дорожки.

В целом получился нормальный комплект для домашней тренировки. После работы не надо ехать куда-то в зал, а можно поработать дома. Плюс турник на улице по дороге на работу или в обеденное время.

Тренируюсь я несколько раз в неделю, в выходные и будние, по 30—40 минут. В основном это базовые упражнения для всего тела. Держать себя в форме в таких условиях у меня получается прекрасно. При росте 190 сантиметров я вешу 80 килограммов.

Не создаю ли я шум для соседей? Да нет, стараюсь все делать аккуратно, соседи на меня ни разу не жаловались. Моя девушка в шутку называет это место гаражом, так как там в углу еще и велосипеды висят. Поначалу она смотрела на все это с удивлением, однако сейчас и сама периодически занимается.

Хотел бы я как-то модернизировать свою тренажерку? В целом есть желание оставить этот зал таким, какой он есть, поскольку для занятий всего хватает. В данном виде он полностью закрывает мои потребности.

«На увлечение спортом повлияла супруга»

У Андрея из Лепеля спортивный уголок достаточно минималистичен, но это не помешало ему добиться реально классных результатов. Он сбросил лишний вес и, как признается, просто стал больше нравиться себе.

— Моим занятиям спортом предшествовал набор веса, — рассказывает собеседник. — Сейчас я работаю системным администратором, а до того был дальнобойщиком. Устроился туда, чтобы заработать на ремонт дома. Но эта работа принесла не только деньги, но и лишние килограммы из-за малой подвижности. Когда потом начал мерить одежду, понял, что ни во что уже не влезаю.

Встал на весы — а там уже 86 килограммов, хотя я всегда весил на 14 килограммов меньше.

Вот с этого момента я и стал задумываться о спорте. На это решение в какой-то степени повлияла и моя супруга, хотя она никогда не настаивала на сбросе веса. Но она работает директором физкультурно-оздоровительного центра, в прошлом занималась легкой атлетикой и, несмотря на то что родила троих детей, очень стройная и подтянутая. Так что я тоже хотел выглядеть достойно.

Осенью 2019 года купил себе на барахолке штангу. Прошло время, мне захотелось прогрессировать, а делать это с блинами по 8 килограммов было неудобно. Я подсмотрел у воркаутеров жилет-утяжелитель, а уже этой весной добавил к вышеперечисленному турник, который установил в соседнем с домом строении. Недавно, кстати, приобрел эспандер-тросы, но их пока еще осваиваю.

Поначалу мог подтянуться всего лишь 4 раза, а уже ближе к зиме выполнял 13 чистых подтягиваний.

Занимался я по-разному, а сейчас пришел к тому, что все базовые упражнения (отжимания, подтягивания и приседания) выполняю по три подхода за один день. Потом беру паузу в двое суток (в эти дни делаю различные скручивания на пресс, дополнительно работаю с фитнес-резинками) и вновь все повторяю. Стараюсь тренироваться без перерывов, но летом заливал бетон на участке, и от спорта пришлось отвлечься: хватало другой нагрузки. Ну а так стараюсь ежедневно выполнять какое-то упражнение.

Мне 36, в этом возрасте уже накапливаются калории, и их нужно выводить. Тем более работа у меня сидячая.

Параллельно стараемся прививать любовь к спорту детям. Сыновья Яромир и Дамир ходят на дзюдо, а дома, глядя на меня, отжимаются и делают планку. Что интересно, даже дочка Дариана в свои 3 года, подсматривая, тоже пытается что-то делать.

Какие главные итоги? Благодаря этим домашним тренировкам я однозначно сумел похудеть (сейчас вешу 76 килограммов) и изменил питание. В моем рационе сейчас много белка: курица, рыба, яйца, арахис, морепродукты. Со временем я стал рельефнее, уже не стесняюсь внешнего вида и чувствую себя увереннее на работе, на улице и на пляже.

Ну и дети, глядя на меня, стремятся к здоровому образу жизни. И еще один момент: к такой форме можно прийти, занимаясь у себя дома. В Лепеле есть возможность заниматься в тренажерном зале, но я туда не хожу, так как это занимает время, а мне хотелось бы уделить как можно больше внимания детям. Поэтому все упражнения и подходы выполняю попутно с домашними делами. Главное, чтобы была цель, и тогда все получится.

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