Медики назвали продукты, которые улучшают настроение 1.12.2022, 10:55

Один из них - шпинат.

Все больше исследований показывают, что существует связь между психологическим состоянием человека и рационом его питания. ТСН пишет, какие продукты от депрессии советуют есть медики.

Лучшей диетой для снижения проявлений депрессии считают средиземноморскую, ведь в ее состав входят продукты, богатые витаминами группы В, селен, аминокислоты и другие вещества. Особенно рекомендуется налегать на шпинат, поскольку он содержит анксиолитический магний. Именно этот микроэлемент вовлечен в большее количество метаболических процессов, чем любой другой. Дефицит магния считается серьезным стрессом для организма и может повысить чувствительность к тревоге, депрессии, ажитации (эмоциональное и двигательное возбуждение, сопровождающееся ощущением страха и тревоги).

Пользу человеческому организму принесут также бананы, являющиеся источником калия и триптофана. Они способны не только улучшить настроение за короткое время, но и повысить уровень серотонина. Прекрасная альтернатива — сливы и ананасы. В их состав также входят триптофаны.

К ежедневному рациону следует добавить яйца, в составе которых есть витамин D и необходимые организму аминокислоты. Также важным продуктом против депрессии считается свекла, ведь она богата фолиевой кислотой. Эти вещества помогают избавиться от стресса, ощущения тревожности, усталости и бессонницы.

Не забудьте включить в повседневное меню авокадо. Оно содержит много жирных кислот, также витамин B6. А даже небольшой кусочек лосося отличается наличием омега-3 и витамина В12. Они помогают обеспечить правильное функционирование нейромедиаторов.

Большое количество магния, который нужен нашему организму, чтобы бороться с депрессивными состояниями, также и в сухофруктах. Зимой их особенно важно добавлять в свой рацион.

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