Гомельчанин нашел способ бесплатно обновлять свой гардероб и технику 1.12.2022, 11:08

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Товары мужчина заказывал на Wildberries.

Житель Гомеля, будучи постоянным клиентом одного из интернет-магазинов, часто заказывал товары на пункт выдачи, но почти никогда их не забирал. Оказалось, что делал это он не просто так. Мужчину задержали по обвинению в кражах, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Как утверждает милиция, гомельчанин приходил на пункт выдачи за товаром, шел в примерочную, а там тайком подменял вещи в коробке на старые или на что-то аналогичного веса. Затем он возвращал коробку под разными предлогами — не понравилось качество, передумал брать, не оказалось денег на карте — и удалялся из магазина, забирая с собой новые вещи без всякой оплаты. Судя по видео, опубликованному милицией, речь идет о магазине Wildberries.

Но однажды менеджер по выдаче товара все же заметила, что парень пришел в старых ботинках, а вышел из примерочной в новых. Когда она сказала ему об этом, гомельчанин устроил скандал, заявил, что кто-то до него подменил товар в коробке на старый, и отказался платить. Девушка пообещала вызвать милицию, и мужчина просто ушел.

Вскоре оперативники его разыскали. Оказалось, что 32-летний неработающий гомельчанин по такой же схеме заполучил в магазине далеко не только одежду и обувь, а разжился еще и электроникой. В начале сентября он «обменял» старый телефон на новый аппарат за 2,5 тысячи рублей, в начале октября бесплатно приобрел два внешних жестких диска, через четыре дня пришел в тот же пункт выдачи и за третьим, который стоил почти 900 рублей. Таким же образом ему удалось получить новые наручные часы и женские сапоги, которые он подарил своей девушке.

Все похищенное милиция изъяла. Против мужчины возбуждено уголовное дело по фактам краж.

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