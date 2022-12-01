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Видеофакт: Украинский воин считает убитых оккупантов и показывает добытые трофеи

  • 1.12.2022, 11:24
  • 1,266
Видеофакт: Украинский воин считает убитых оккупантов и показывает добытые трофеи

Россияне слишком близко подошли к позициям ВСУ.

Украинский воин показал пятерых ликвидированных оккупантов, которые вплотную подошли к позициям ВСУ, и похвастался добытыми трофеями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой боец считает тела убитых захватчиков, опубликована в соцсетях. Автор публикации отмечает, что речь идет о бое с оккупантами на восточном направлении.

«Сегодняшние гости. Один, два, три, четыре, пять... Трофейчики... Такая посадка побитая - ни коры, ни листьев на деревьях нет», - говорит боец на записи.

В кадр попадает и один из его побратимов.

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