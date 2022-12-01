«Лед тронулся, Путина уже послали на три буквы» 1.12.2022, 11:42

Украинский военный объяснил, как распадется Россия.

В Кремле боятся бунтов среди своего же народа. Поэтому российскому диктатору Владимиру Путину приходится имитировать решение проблем. Именно для этого и была организована встреча с подставными «матерями российских военных» – чтобы «замылить глаза» россиянам.

Однако проблемы это все равно не решит. В РФ сейчас очень сильный раздор в солдатской и офицерской среде между родами разных войск. Об этом украинский военнослужащий Евгений Карась рассказал в интервью «Главреду».

«По сути посылание Путина на три буквы и пренебрежение к самой святой тоталитарной власти уже состоялась. Хотя этого у них не было уже 20 лет. То есть лед тронулся, и когда он войдет в этап активного бурления, надо понимать, кто будет той силой, которая подхватит власть в России, когда та начнет сыпаться», – отмечает военный.

По его словам, во время разрушения нынешнего путинского режима в России власть на себя возьмет тот, кто выступит наиболее сильным центром. Он же возьмет на себя рычаг дипломатических переговоров с Украиной и Западом.

«У нас простой сценарий – нам нужна разделенная Россия, и без этого через 10, 20, 30 лет все перерастет в новую угрозу и проблемы. А мы не для того пережили эту войну, чтобы заложить себе незавершенное дело на будущее», – заявил Карась.

Также он отметил, что просто неуправляемый бунт россиян против власти в РФ может быть опасным. Ведь русские могут применить ядерное, биологическое или бактериологическое оружие в агонии, пока «будут вешать друг друга на столбах».

«Но не потому, что это страшно и сильно, а потому, что какой-то сержант – алкоголик будет иметь к этому доступ», – говорит украинский военный.

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