У обанкротившихся владельцев забрали бывший Дом печати 2 1.12.2022, 11:58

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«ПриватКапитал» приобрела здание на аукционе за $2,8 миллиона.

Компании «ПриватКапитал», которая на аукционе в 2020-м году купила бывшее здание Дома печати, был объявлен дефолт по облигациям. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Компания не выполнила обязательства по очередной выплате дохода по выпущенным ранее облигациям.

Отметим, компания «ПриватКапитал» приобрела бывшее здание Дома печати на аукционе за 2,8 миллиона долларов.

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