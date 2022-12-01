Адмирал США рассказал, когда Россия попросит пощады 6 1.12.2022, 12:14

6,042

Джеймс Ставридис

Украинцы уверенно побеждают в сухопутной войне.

Война в Украине по сути состоит из двух - войны в воздухе и на земле. И если в сухопутной украинцы побеждают, то в воздухе - пока что преимущество за российскими оккупантами.

Об этом пишет в статье для Bloomberg адмирал военно-морских сил США в отставке, бывший главнокомандующий Южным командованием США, командующий Европейским командованием Вооруженных Сил США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

«Первая война ― это наземная, и в ней украинцы уверенно побеждают. Так, поразившие мир успешные контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях одновременно сократили фронт для россиян, следовательно двигаться дальше украинцам будет сложнее. Также россияне увеличили армию за счет мобилизованных ― однако это крайне немотивированные и неопытные военные, которые должны сами искать зимнюю одежду, поэтому в войне на суше я бы ставил на украинцев», - пишет Ставридис.

«В воздушной войне — второй условной части противостояния — побеждает Россия. Ее авиационный фронт больше и опытнее за счет операций в Сирии», - отметил он, добавив, что РФ есть большой запас неуправляемых бомб, которые складировались десятилетиями еще со времен холодной войны.

Поскольку Кремль не волнует побочный ущерб или гибель мирных жителей, оккупанты попытаются убить с неба как можно больше людей, считает экс-командующий силами НАТО.

«При сухопутной войне в пользу Украины и жестокой воздушной войне в пользу России лучшим вариантом для Запада будет значительно увеличить свою помощь Украине на стороне конфликта в воздушной войне. Предоставление украинцам дополнительных инструментов для закрытия собственного неба может стать ключом к тому, чтобы заставить россиян в конечном итоге начать переговоры, возможно, уже ранней весной, учитывая успех, которого Зеленский и его военные добились на местах», - считает Ставридис.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».