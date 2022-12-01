«409 рублей за килограмм»: какие цены на чай в Беларуси? 7 1.12.2022, 12:16

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Обошли несколько торговых заведений.

Самый дорогой чай в мире «Большой красный халат» стоит 680 тысяч долларов за килограмм. Bar24.by решил узнать, какие дорогостоящие сорта чая есть в Барановичах и какова их цена.

В поисках «золотого» чая журналисты обошли несколько торговых заведений, среди них и те, что специализируются на этом напитке. В итоге получился вот такой топ-5.

На пятом месте по стоимости оказался пакетированный чай Greenfield (в упаковке представлено 30 сортов, 60 пакетиков). Цена за упаковку весом чуть более 200 г – 24,49 рубля, в перерасчете за килограмм – около 120 рублей.

За ним идет чай «Кудин премиум» – 22,62 рубля за 100 грамм (или 226,2 рубля за кило).

Третье место занимает индийский чай Ассам «Mangaim premium». За 100 грамм придется отдать 27,54 рубля.

На втором месте – зеленый чай с оригинальным названием «Белая обезьяна». Цена за 70 грамм – 25,67 рубля (за 1 кг – 366,71 руб.).

Ну, и самым дорогим оказался Молочный улун – 40,88 рубля за 100 грамм. Цена за килограмм такого чая немного не дотягивает до минимальной зарплаты в Беларуси (на ноябрь составляет 483,17 руб.).

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