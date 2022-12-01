Украинская армия громит врага на левом берегу Днепра под Херсоном 2 1.12.2022, 12:26

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Евгений Дикий

Оккупанты уже сбежали из Каховки.

Российским войскам не удается закрепиться на левом берегу Херсонщины. Фактически 20-ти километровая зона по ту сторону Днепра является нейтральной, так как туда достает украинская артиллерия. Также на том берегу уже работают украинские группы военных, которые кошмарят оккупантов на левобережье. И, скорее всего, именно с этим связано сообщение, что из Каховки вывозят местных коллаборантов.

Какая ситуация в Херсонской области, что с освобождением Кинбурнской косы и откуда ВСУ пойдут в наступление, чтобы выбить орков с левого берега - об этом в эфире «Апостроф TV» рассказал общественный активист, экс-командир взвода батальона «Айдар», глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

– Появились сообщения, что из оккупированной Каховки выезжают коллаборанты, что вам известно об этом?

– Что происходит на правом и левом берегах Херсонщины? В Херсоне это хорошо видно, потому что правый берег выше, из него хороший обзор на левый. У меня была возможность посмотреть из самого города, с позиций некоторых наших частей. Картина следующая: правый берег полностью наш, а левый – уже не полностью их. Это так по картам кажется, что теперь линия фронта проходит по днепровским плавням, по фарватеру. Но на самом деле еще наши древние предки казаки чувствовали себя в этих плавнях как дома. ВСУ и сейчас чувствуют себя там как дома, и через плавни постоянно переправляются на левый берег. Кроме того, левый берег неплохо простреливается по правому.

Херсон страдает от вражеских обстрелов, но можно заметить, что он страдает не так, как страдал Николаев. Николаев наконец передал эстафету Херсону, потому что от него отошли довольно далеко. Но Николаев обстреливали практически каждый день. Херсон – постреляли и скрылись. Это потому, что наша артиллерия на левом берегу не дает им закрепиться на определенных стационарных позициях, с которых можно достать по городу. Наша артиллерия идеально использует то, что правый берег выше.

Фактически 15-20 километров по левому берегу – это не вражеская, а скорее нейтральная часть. Это серая зона, в которой наша артиллерия не дает врагу никаких стационарных позиций. То есть они не могут стать и методично работать по городу, как они это любят. Они вынуждены туда быстренько подъехать, отстреляться и бегом убегать, пока не успел прилететь «ответ». На этой полосе мы не можем высадиться с тяжелой техникой, не можем закрепиться как на плацдарме, потому что вражескую артиллерию тоже никто не отменял. Но соответственно и они ее уже не контролируют так, как это было раньше, а фактически передвигаются мобильными группами и чувствуют себя очень некомфортно. Потому что с правого берега прилетает артиллерия, а из плавней выходят группы ВСУ, очень серьезно их кошмарят и исчезают – растворяются в днепровских туманах. Там сейчас идет огромная работа сил спецопераций. В интернете были ошибочные сообщения про освобождения Олешек, Каховки. На самом деле нет дыма без огня. Да, их еще не освободили. Но наших бойцов там действительно видели. Просто не всегда, когда ты видишь нашего бойца, нужно орать об этом в интернете.

На самом деле, спецоперации никуда оттуда не делись – они и сейчас там рейдируют. Но как раз рейдируют. Орки огрызаются, но ни одной линии Днепра им там обустроиться не дали. Вопрос в том, где больше их, а где больше наших. Но наши – это рейдовые группы без техники, кошмарящие вражеские тылы. Скорее всего именно этим объясняется, что именно из Каховки уже начали вывозить коллаборантов. Они настолько неуверенно уже там чувствуют, что если они не приняли решения сдавать эти города, то, как минимум, предполагают, что такое может произойти.

Еще одно доказательство того, что они прощаются с Каховкой, Олешками – они начали рыть окопы на Чонгаре. То, что, к сожалению, мы не сделали в начале войны. Они роют мощную оборонительную линию на входе на полуостров. То есть они вполне реально допускают, что все, что касается линии полуострова, мы можем скоро освободить.

– Возможно ли защитить Херсон от обстрелов – пусть таких хаотических, непостоянных, точечных? И какова перспектива продвижения в районе восточной части Херсона, а также Кинбурнской косы?

– Кинбурнская коса вообще имеет стратегическое расположение. Это последняя точка, из которой орки могут доставать Очаков и Николаев. Если окончательно выбить их из Кинбурна, Очаков и Николаев становятся безопасной зоной, как сейчас Одесса. То есть туда уже будут долетать только ракеты, которые долетают везде – все остальное не будет долетать.

Поэтому при Кинбурне уже сейчас идут тяжелые бои, но преимущественно это дуэли артиллерии с берега на берег. Там же в самом узком месте лимана – километров 7. Для артиллерии это уже не расстояние. Там идут тяжелые дуэли. Также на Кинбурге уже давно наши, и у орков там очень большие потери. Но поскольку для них стратегическим заданием остается кошмарить Очаков и Николаев – в частности, чтобы не дать Николаеву присоединиться к зерновому коридору, потому что это сразу расширит наши возможности по выгрузке зерна – они отчаянно и цепляются за эту косу. Их оттуда выстреливают, а они регулярно туда снова лезут. Приблизительно, как на Змеином, только за исключением, что там не плавали диверсионные группы.

Скорее всего, из Кинбурнга их окончательно вытеснят в ближайшее время. Там есть хорошее сочетание прострела с берега артиллерией и диверсионно-партизанской работы.

Что касается дальше – я бы не разделял опасения россиян, что мы начнем высаживаться на Кинбурнг тяжелой техникой и оттуда продолжать наступление на левобережную Херсонщину. Мне не совсем понятно, зачем нам это делать. Это имело бы смысл, если бы весь фронт проходил по Днепру. А у нас на левом берегу огромные наши территории в Запорожской области. Конечно, нам логичнее наступать прямо по твердой земле, чем форсировать Днепр с огромными потерями, наводить понтонные переправы, потому что мостов нет. Я не думаю, что мы будем это делать. Просто те же силы, что и так гуляют на левый берег, как у себя дома, сыграют определенную роль в обвале российских тылов тогда, когда наступление начнется севернее Запорожской области. Где именно и как это будет происходить – нам с вами заранее знать не стоит. Но то, что это будет из Запорожья – достаточно просто посмотреть на карту.

Перспектива этого достаточно близка, но есть нюансы. Нюансы – посмотрите под ноги, выходя на улицу. То, что сейчас – и не зима, и не лето. Мерзкий момент осенней каши под ногами, когда это болото. Мало того, что в нем людям некомфортно. Но главное, что по такому болоту не едет бронетехника. Мы видели на примере орков, что происходит с армией, которая становится полностью зависимой от дорог. Они так к нам заходили весной – по дорогам. Киевщина и Черниговщина помнят, чем им обошлось. Естественно, их ошибку никто не будет повторять. Придется ждать, пока ударят морозы, и земля снова затвердеет.

– Что труднее: когда не может ехать техника, потому что болото под ногами, или когда из-за морозов тяжело личному составу, потому что долго на улице не побудешь?

– С нашей точки зрения, к морозам мы привыкли. Мы 8 лет воевали на Донбассе, в том числе 8 лет там зимовали. Мы хорошо знаем, как отапливать блиндажи, и у нас есть нормальное обеспечение термобельем, зимними формами. К тому же мы сейчас в наступлении. Поэтому для нас ключевая задача – чтобы броня могла идти вперед.

А вот как переживут зиму орки? Кажется, мы впервые увидим, как их главный союзник - «генерал мороз» - на этот раз будет скорее работать на нас, а не на них.

– Есть сообщения о том, что войска из Беларуси перебрасываются на временно оккупированные территории, без конкретизации направления. Вы видите такие усилия? Думаете, они опасны?

- Это я знаю так же, как и вы – по сводкам Генштаба. Одно дело – Херсон, другое Беларусь. Туда я не езжу. Но это совершенно логично. Даже до них должно было дойти, что у них не хватит сил повторить заход с севера.

Те постоянные разговоры о нападении из Беларуси – не кем там физически нападать. А в таком случае у них на фронте выбиваются такие страшные дыры, что им надо кем их латать. Абсолютно логично снять эти бездеятельные части из Беларуси и использовать их там, где еще можно на что-то надеяться.

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