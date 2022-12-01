Политзаключенный Виктор Бабарико переведен на новую работу 5 1.12.2022, 12:47

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Виктор Бабарико

Фото: Reuters

Теперь он выжигает древесный уголь.

Экс-кандидат в президенты Беларуси, политзаключенный Виктор Бабарико переведен на новую работу в колонии, где отбывает заключение. Теперь, как сообщает Telegram-канал политзаключенного, он выжигает древесный уголь.

«Полный рабочий день (9 часов) 6 дней в неделю он находится на улице. Без доступа к бытовому помещению, где была бы возможность согреться во время смены», — говорится в сообщении.

Ранее Бабарико работал укладчиком хлебобулочных изделий. Первая работа политзаключенного в колонии — истопник.

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