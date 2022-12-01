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Россияне готовятся к сдаче левобережья Херсонщины

  • 1.12.2022, 13:08
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Россияне готовятся к сдаче левобережья Херсонщины

Военный эксперт указал на важную деталь.

Российские военные готовятся к сдаче территорий на левом берегу Херсонской области, так как из-за плохой логистики, им трудно их удерживать.

Об этом в эфире «Апостроф TV» заявил полковник запаса СБУ, военный эксперт Михаил Притула.

«Русские войска отходят от Днепра на левом берегу Херсонской области, оставляя там менее ценных мобилизованных солдат. Это указывает на то, что они готовятся сдать ту территорию. Они начинаются отходить, потому что удерживать ту часть оккупированной территории для них очень трудно, потому что там для них достаточно проблемная логистика. Чтобы поставлять им оружие, боеприпасы и прочее, им нужно это везти либо из Крыма, либо из Мариуполя, а эти маршруты простреливаются ВСУ. Это логистический ад для них, поэтому они будут сдавать эту территорию», – считает военный эксперт.

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