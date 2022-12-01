Кто может претендовать на жилье в арендных домах Минска? 1 1.12.2022, 13:07

В столице уже насчитывается 27 новых арендных домов.

Арендные дома, как официальное явление, появились в Минске в 2012 году. Сейчас в столице насчитывается уже 27 новых домов на почти что 3 тысячи квартир. К ним добавляются квартиры и комнаты освобождаемого фонда. В итоге, вместе с новостройками и старым фондом город распоряжается примерно 12 тысячами арендных квартир. Так, кто может претендовать на государственную арендную квартиру? Ответила начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич.

— Kакие категории жителей могут претендовать на арендную квартиру в Минске?

— Не менее 60% от общего количества незаселенного или вновь построенного коммунального арендного жилья предназначено для предоставления гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом по решению Мингорисполкома при рассмотрении заявлений претендентов в каждой из девяти районных администраций приоритет отдается очередникам, состоящим на учете в данной администрации. Так что по вопросу получения арендного жилья гражданам рекомендую обращаться именно в ту районную администрацию, где они состоят на таком учете. Если на арендную квартиру или комнату не подано ни одного заявления от очередников, на нее могут претендовать лица, не состоящие на таком учете, в том числе иногородние.

Не менее 30% коммунального арендного фонда также направляется для обеспечения в первоочередном порядке лиц, указанных в статье 111 Жилищного кодекса и иных нормативных актах; 10% − для обеспечения жильем военнослужащих.

— Поясните, пожалуйста, кто относится к первоочередникам?

— К числу первоочередников относятся граждане из числа: судей, прокурорских работников, государственных служащих согласно перечню должностей, определяемому Лукашенко, и служащих в случае их переезда в другую местность в связи с назначением на государственные должности; молодых рабочих, специалистов, прибывших по распределению; лиц, направленных на работу в организации в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации, ученых, а также профессорско-преподавательского состава учреждений высшего образования и работников организаций культуры; других категорий граждан, определяемых советом министров по согласованию с Президентом.

Первоочередникам арендное жилье предоставляется независимо от нахождения их на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако при этом ни они, ни члены их семьи, которые заявлены для получения арендного жилья, не должны иметь в собственности и во владении и пользовании жилые помещения (доли) в Минске и Минском районе.

Решения о предоставлении арендного жилья первоочередникам принимают районные администрации на основании индивидуальных ходатайств из организаций. Первоочередник должен обратиться с заявлением о предоставлении арендного жилья в службу «Одно окно» любой из девяти администраций районов столицы по месту нахождения арендного жилья.

— Где искать информацию о предлагаемом в Минске арендном жилье?

— На официальных сайтах районных администраций публикуются объявления не только о наличии жилья, но и его характеристики (место нахождения, количественный и качественный состав, уровень благоустройства, размер платы за пользование), указаны сроки обращения за предоставлением такого жилья. Информация дублируется на сайте Мингорисполкома minsk.gov.by в разделе «Жилищная политика». После размещения таких объявлений в течение 15 календарных дней граждане могут подавать заявления на конкретные арендные квартиры или комнаты.

— На какой срок можно получить арендную квартиру и как рассчитывается плата за нее?

— Жилье предоставляется в пользование гражданам на срок до 5 лет с возможностью дальнейшего продления договора при условии выполнения нанимателем обязательств по договору. Что касается оплаты, то по законодательству она определяется исходя из размера базовой ставки за пользование такими жилыми помещениями, устанавливаемой советом министров Республики Беларусь (на данный момент 32 рубля) с применением коэффициентов, определяемых Мингорисполкомом. Сейчас это от 0,5 до 1,5 в зависимости от экономикопланировочной зоны города. Рассчитывается плата по следующей формуле: общая площадь х 0,2 х базовая величина х коэффициент экономико-планировочной зоны Минска.

Например, за 1-комнатную квартиру площадью 42,5 «квадрата» она составит от 136 рублей. За 2-комнатную площадью 60,5 «квадрата» − от 211 рублей. За 3-комнатную площадью 71,9 «квадрата» − от 230 рублей. Кроме арендной платы наниматель оплачивает коммунальные платежи. Есть еще некоторые нюансы. Если жилье предоставляется на период трудовых отношений с определенной организацией, то к расчетной величине арендной платы применяется понижающий коэффициент 0,2. Но он используется только в пределах 20 «квадратов» общей площади жилого помещения на одного человека. Сверхнормативная площадь оплачивается на общих основаниях. Исключением является однокомнатная квартира, плата за пользование которой начисляется с применением данного коэффициента независимо от площади. Также коэффициент 0,2 применяется в отношении квартир, включенных в арендные из числа неприватизированных гражданами.

Граждан, которым арендное жилье предоставлено на период трудовых отношений, не снимают с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако при предоставлении в общем порядке арендного жилья общей площадью более 10 «квадратов» на человека его наниматели утрачивают право нахождения на таком учете.

— Как рассматриваются заявления и кому отдается предпочтение?

— При наличии заявлений граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, — в порядке очередности исходя из даты принятия на учет. Проще говоря, приоритет отдается претенденту, который дольше всех состоит на учете. При отсутствии заявлений от нуждающихся арендное жилье предоставляется другим гражданам, не состоящим на учете, в порядке очередности поступления от них заявлений, то есть, приоритет имеет тот, кто первый обратился в службу «Одно окно».

— Решение о предоставлении арендного жилья приняли. Что дальше?

— Гражданина извещают о предоставлении ему жилья заказным письмом с уведомлением о получении либо под подпись. В течение 15 календарных дней со дня получения такого уведомления он обязан обратиться в РСЦ для заключения договора найма. Если в указанный срок человек так и не обратился, это расценивается как отказ от квартиры. В таком случае данное жилое помещение предоставляют иному гражданину, подавшему заявление. После заключения договора найма по акту о приеме-передаче во владение и пользование жилого помещения осуществляется его передача нанимателю.

— Есть ли какие-то изменения в предоставлении арендного жилья?

— Да, их определил указ № 112 «Об особенностях использования арендного жилья», подписанный 21 марта этого года. Теперь предприятия и организации могут построить жилье данного типа за счет собственных средств либо кредитных ресурсов. Они же могут самостоятельно определить порядок и условия предоставления арендного жилья своим работникам. Например, предоставить его в первую очередь квалифицированному специалисту, в котором заинтересована организация. Что касается коммунального фонда, районные администрации города сегодня могут предоставлять освобождаемое арендное жилье с условием, что человек сделает там ремонт за свой счет. В дальнейшем с гражданина не будет взиматься арендная плата на сумму выполненных работ по составленной смете.

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