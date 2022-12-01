В следующем году белорусов ждет целый ряд налоговых изменений 1.12.2022, 13:16

Нововведения затронут и ИП, и физлиц.

Министерство по налогам и сборам сообщило о целом ряде изменений, которые затронут белорусов в следующем году. Нововведения коснутся и ИП, и физлиц.

Что изменится

Предприниматели уже с 1 января 2023 года должны будут перейти либо на общий порядок налогообложения, либо к системе уплаты единого налога с ИП и иных физлиц. Упрощенная схема для ИП больше не будет работать.

Также вводится обязанность по уплате НДС за товары, которые будут заказывать в нашей стране у иностранных ИП, которые не состоят на налоговом учете.

При некоторых сделках для ИП установят новый порядок определения НДС. Нововведение затронет ситуации, когда приобретенные меньше года назад товары продаются по цене, которая ниже закупочной.

Также вводится ограничение на вычет НДС по покупкам за счет средств безвозмездной или спонсорской помощи.

Изменения ждут автоперевозчиков. Как сообщает МНС, изменяется порядок определения налоговой базы НДС для белорусских автомобильных перевозчиков, если международная перевозка грузов выполняется последовательно несколькими перевозчиками. Налоговая база, облагаемая НДС по нулевой ставке, в том числе в условиях санкций Евросоюза, будет определяться как перевозка, выполненная белорусским перевозчиком собственными силами.

Уже в новом году в список товаров, которые подлежат акцизированию, включат электронные сигареты и системы для потребления табака.

Ставка акцизов, как сообщает МНС, составит 2,72 рубля за 1 штуку.

Стоит ожидать и повышения акцизов на алкоголь и сигареты, сообщают в МНС. Пока неизвестно, как изменится ставка.

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