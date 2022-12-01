Медик рассказала об уникальной пользе цветной капусты и брокколи 1.12.2022, 13:24

Эти овощи отличный способ разнообразить свой рацион.

Три в одном: вкусно, полезно, красиво — это все про капусту цветную и брокколи. Красивые соцветия, слегка бланшированные в кипятке, украсят любое блюдо. По поводу вкуса, конечно, можно спорить, многие недолюбливают запах красивой капусты, ну уж по поводу пользы возражений нет ни у кого. Брокколи и цветную капусту нужно и полезно включать в рацион.

«Это отличный способ разнообразить свой рацион, — подтверждает Светлана Павличенко, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук. — Цветная капуста и брокколи отличаются высокой питательной плотностью, то есть большим содержанием питательных веществ при невысокой калорийности. Поэтому их можно смело рекомендовать людям, желающим похудеть, но сохранить сбалансированный рацион».

В чем разница

Обе капусты очень похожи по форме. У обоих съедобны цветы, а не листья и не стебель, как в случае с белокочанной капустой или кольраби.

Конечно, их легко отличить друг от друга, цветная — белая или слегка кремовая, а брокколи — насыщенного зеленого цвета, может также отливать фиолетовым. Тем не менее родина этих двух овощей в разных местах. Брокколи пришла из Италии, потом попала во Францию. А в России она появилась только в XX веке. Цветная капуста — попала в Европу с Ближнего Востока, там она была известна еще в XII веке.

Запах

Обе капусты обладают специфическим запахом. Причем в случае брокколи — он более насыщенный, за это капусту часто не любят, особенно морщат носы дети.

«Этот запах цветной капусте и брокколи дает серосодержащее вещество — сульфорафан, — поясняет Светлана Павличенко. — Это мощный антиоксидант, обладающий противораковым действием. Сульфорафан активируется при термообработке, поэтому тушеные или припущенные овощи даже полезнее свежих».

Оба овоща очень полезны. И в первую очередь потому, что благотворно воздействуют на пищеварительный тракт. Они — ценный источник клетчатки, необходимой для пищеварения и усвоения питательных веществ. Брокколи и цветную капусту относят к пребиотикам — продуктам, стимулирующим развитие микробиома. «Полезные кишечные микроорганизмы помогают человеку усваивать нутриенты, участвуют в обмене веществ, укрепляют иммунитет, поэтому микробиом так важен», — говорит Светлана Павличенко.

Сплошная польза

Брокколи и цветная капуста богаты витаминами и минералами. Они содержат витамины А, Е и С (мощные антиоксиданты, отвечающие за процессы регенерации), витамин кроветворения К (также участвует в формировании костной ткани), фолиевую кислоту (необходима беременным женщинам), а также железо, кальций и магний. Еще овощи очень пригодятся в пост — это ценные источники растительного белка.

Сколько есть

Цветная капуста и брокколи — низкоаллергенные овощи, на них практически не бывает индивидуальных реакций. «Никаких ограничений по их потреблению нет, — отмечает Светлана Павличенко, — но правильное питание должно быть разнообразным. Оба овоща можно использовать в качестве гарнира раз в неделю или чаще, чередовать с другими овощами, бобовыми, цельным зерном».

Осторожно, щитовидка

Как любые очень полезные продукты, не обходится и без противопоказаний. Не всем можно употреблять соцветия капусты.

«Все овощи семейства крестоцветных, к которым относятся брокколи и цветная капуста, стимулируют выделение пищеварительных соков, — предупреждает Светлана Павличенко. — Поэтому людям с повышенной кислотностью желудка и воспалительными заболеваниями ЖКТ (язва, колит, энтерит) нужно потреблять их с осторожностью, особенно в период обострения».

Также крестоцветные овощи содержат гойтрогены — вещества, нарушающие функцию щитовидной железы. Избыток брокколи и цветной капусты может причинить вред людям с гипотиреозом — пониженной выработкой гормонов щитовидной железы, добавляет эксперт.

Заморозка и хранение

Купить брокколи и цветную капусту мы можем круглый год. В супермаркетах лежат свежие кочаны, вот только не в сезон они могут быть довольно дорогими. Да и хранятся вилки цветной капусты и брокколи не более десяти дней в холодильнике.

«Более полезная и бюджетная альтернатива — замороженные овощи, — советует Светлана Павличенко. — Современные методы шоковой заморозки помогают сохранить большинство нутриентов и в любое время года приготовить вкусное и полезное блюдо.

Замораживать брокколи и цветную капусту можно и самостоятельно, но морозилка бытового холодильника не позволяет моментально опустить температуру, а при постепенном охлаждении часть питательных веществ теряется».

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