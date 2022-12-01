Приход Красного костела временно переместился в кафедральный костел Девы Марии 1.12.2022, 13:46

Администратором парафии назначен ксендз Юрий Санько.

Приход Красного костела временно перемещается в кафедральный костел Девы Марии на площади Свободы в Минске, сообщает официальный портал католической церкви в Беларуси.

Администратором парафии Красного костела назначен ксендз Юрий Санько, он будет заниматься делами, связанными с ремонтом и строительными работами, а также вести переговоры с госорганами.

Напомним, 26 сентября в костеле при невыясненных обстоятельствах случился небольшой пожар, после которого районная администрация запретила эксплуатацию здания, внутрь перестали пускать верующих и священников.

Утром 6 октября стало известно, что власти приняли решение разорвать соглашение с общиной прихода святого Симеона и Елены о безвозмездном пользовании зданием Красного костела. Само здание находится в собственности города Минска.

Позже власти заявили, что здание забрали для проведения ремонта. Однако о намерении возвратить католикам костел после ремонта ничего сказано не было.

Католическая община направила Лукашенко открытое письмо с просьбой допустить уполномоченных представителей прихода к осмотру поврежденных пожаром сооружений Красного костела в Минске. Прихожане также заявили о том, что пожар в храме был не случайным, и направили в Следственный комитет запрос о предоставлении информации по результатам проведенных следственных действий.

В Мингорисполкоме прихожанам пообещали выделить помещение для молитв и хранения имущества на время ремонта в костеле. А вот на просьбу позволить проводить богослужения в главном зале, остекленной галерее или внутреннем дворике костела власти ответили отказом.

Ксендз-каноник Владислав Завальнюк в настоящее время работает дворником при костеле Святых Симеона и Елены, где он до закрытия служил настоятелем.

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