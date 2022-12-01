Столбцовский район останется без адвокатов 1 1.12.2022, 20:37

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Единственные три, которые там есть, не прошли аттестацию.

В Столбцовском районе трое адвокатов не прошли аттестацию — это все специалисты, которые там имеются, сообщает правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, весь Столбцовский район с населением более 40 тысяч человек остался без адвокатов, после того как квалификационная комиссия Минюста не аттестовала единственных троих специалистов, что там есть.

Сегодня также стало известно, что внеочередную аттестацию Минюста не прошли еще двое адвокатов — Владимир Пыльченко и Виктор Мацкевич.

Пыльченко — адвокат Марии Колесниковой, которая сейчас находится в больнице после операции, а также Эдуарда Бабарико, Ирины Славниковой, Екатерины Бахваловой, Левона Халатряна и других.

Виктор Мацкевич представляет интересы Сергея Тихановского, Игоря Олиневича, Акихиро Гаевского-Ханада, Евгения Юшкевича, Виктора Бабарико, Алеся Беляцкого.

Напомним, в Беларуси более 70 адвокатов лишены лицензий, около 250 человек сами решили уйти из адвокатуры после событий 2020 года, подсчитали правозащитники. Шесть адвокатов находятся за решеткой. Они признаны политзаключенными.

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