Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 1.12.2022, 20:48

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Оккупанты начали отвод войск из Запорожской области.

Российские военные продолжают вести наступление на одном направлении в Донецкой области. В то же время Вооруженным силам Украины удалось атаковать позиции трех вражеских ЗРК.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За сутки противник нанес ракетный удар по позициям украинских войск на территории Харьковской области. Совершил 16 авиационных ударов, в том числе по населенному пункту Белогорья Запорожской области, обстрелял из реактивных систем залпового огня город Херсон. Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Костобобров и Гремяч Черниговской области и Гаврилова Слобода, Середина Буда, Пустогород, Бачевск, Свободная Слобода, Будки, Белополье и Краснополье в Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы вражеской артиллерии разных типов подверглись районам населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Зеленое, Слобожанское, Огурцово, Бочково, Малая Волчья, Бударки, Двухлетняя и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населённых пунктов Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка и Площадка Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Огневые поражения из танков и артиллерии получили объекты в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Железного и Нью-Йорка Донецкой области.

В Авдеевском направлении противник продолжает попытки улучшить тактическое положение. Вражеское огневое влияние из танков и артиллерии различных типов испытали объекты в районах Авдеевки, Первомайского, Водяного, Веселого, Красногоровки и Марьинки в Донецкой области.

В Новопавловском направлении враг ведет оборонительные действия. Зафиксированы обстрелы оккупантами районов населенных пунктов Времовка, Великая Новоселка, Богоявленка, Парасковеевка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Павловка Донецкой области.

В Запорожском направлении враг также обороняется. Совершил артиллерийские обстрелы по районам Никополя, Каменского, Новоандреевки, Железнодорожного, Гуляйполя, Дорожнянки и Белогорья Запорожской области и Ильинки в Днепропетровской области.

В Херсонском направлении враг ведет оборону ранее занятых рубежей. Обстрелы подверглись, в частности, Качкаровка, Республиканец, Матросовка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Не перестает враг терроризировать с артиллерии и жителей Херсона.

По имеющейся информации, российские оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят для эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области. Так, из населенного пункта Михайловка выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений. В населенных пунктах Пологи и Инженерное оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество. В населенном пункте Бурчак оккупационные власти проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения.

Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны мест сосредоточения живой силы противника за предыдущие дни. В населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери противника составили более 230 человек ранеными, уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.

Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

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