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Где и как можно посмотреть вручение Нобелевской премии Алесю Беляцкому

  • 10.12.2022, 12:53
Где и как можно посмотреть вручение Нобелевской премии Алесю Беляцкому

Прямая трансляция начнется сегодня в 14.00.

Сегодня в Осло вручат Нобелевскую премию мира супруге Алеся Беляцкого Наталье Пинчук.

Каждый сможет посмотреть церемонию на ютубе. Трансляция начнется в 14 часов по Минску.

Во многих городах будет организован коллективный просмотр церемонии, пишет «Весна».

• Батуми, Грузия: аКсяродак (ул. Метакса, 4), 16:00-17:30;

• Берлин, Германия: IAC Berlin Community Space (Linienstraße 65a), форма регистрации;

• Варшава, Польша: Молодежный Хаб (plac Konstytucji, 6), программа;

• Вильнюс, Литва: Белорусский Дом в Вильнюсе (Vilniaus g. 20) с 13 часов;

• Гданьск, Польша: Stowarzyszenie Białorusinów na Pomorzu (Jacka Malczewskiego 21, Sopot);

• Прага, Чехия: Белорусская клубная организация «Пагоня» (5. května 1043/32, Praha 4 Nusle) с 12:00 до 14:30, встреча в фейсбуке;

• Таллинн, Эстония: Workland Vabaduse (Pärnu mnt 12), 13:00, чтобы войти в здание, непосредственно на месте напишите @FidelBY или позвоните 5838 6775 (Сергей);

• Тбилиси, Грузия: Пространство «Кропка» в рамках Недели прав человека, регистрации;

• Лондон, Великобритания: Association of Belarusians in Great Britain, 52 Penn (52 Penn Rd London N7 9RE), с 12:00 до 13:30.

По всем локациям указано местное время.

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