Где и как можно посмотреть вручение Нобелевской премии Алесю Беляцкому
- 10.12.2022, 12:53
Прямая трансляция начнется сегодня в 14.00.
Сегодня в Осло вручат Нобелевскую премию мира супруге Алеся Беляцкого Наталье Пинчук.
Каждый сможет посмотреть церемонию на ютубе. Трансляция начнется в 14 часов по Минску.
Во многих городах будет организован коллективный просмотр церемонии, пишет «Весна».
• Батуми, Грузия: аКсяродак (ул. Метакса, 4), 16:00-17:30;
• Берлин, Германия: IAC Berlin Community Space (Linienstraße 65a), форма регистрации;
• Варшава, Польша: Молодежный Хаб (plac Konstytucji, 6), программа;
• Вильнюс, Литва: Белорусский Дом в Вильнюсе (Vilniaus g. 20) с 13 часов;
• Гданьск, Польша: Stowarzyszenie Białorusinów na Pomorzu (Jacka Malczewskiego 21, Sopot);
• Прага, Чехия: Белорусская клубная организация «Пагоня» (5. května 1043/32, Praha 4 Nusle) с 12:00 до 14:30, встреча в фейсбуке;
• Таллинн, Эстония: Workland Vabaduse (Pärnu mnt 12), 13:00, чтобы войти в здание, непосредственно на месте напишите @FidelBY или позвоните 5838 6775 (Сергей);
• Тбилиси, Грузия: Пространство «Кропка» в рамках Недели прав человека, регистрации;
• Лондон, Великобритания: Association of Belarusians in Great Britain, 52 Penn (52 Penn Rd London N7 9RE), с 12:00 до 13:30.
По всем локациям указано местное время.