Белорусские врачи рассказали, как спастись от изжоги 10.12.2022, 18:20

Простые рекомендации помогут улучшить самочувствие.

Нет, наверное, взрослого человека, который не знал бы, что такое изжога - ощущение жжения в нижней трети грудины, а изжога не безобидна, это симптом, который может указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

«Комсомолка» собрали мнение белорусских врачей об изжоге, продукты, которые часто провоцируют изжогу, компетентный взгляд на соду, которой спасались от изжоги наши бабушки, и реальные причины появления этого неприятного симптома.

После еды мучает изжога

- Надо выполнить эндоскопию (врач имеет в виду ФГС (фиброгастроэндоскопию) или проще говоря проглотить зонд – Ред.), посмотреть, есть ли изменения в пищеводе, - рассказывала доктор медицинских наук, профессор кафедры общей врачебной практики БелМАПО Наталья Силивончик. – Если есть эрозия – надо лечить, если нет – то стоит посмотреть на то, что вы едите, может от чего-то отказаться, что-то ограничить. Попробовать принимать антациды (препараты для нейтрализации соляной кислоты – Ред.), а также препараты барьерного действия, и, если это не помогает, – приходится принимать препараты ингибиторы протонной помпы.

Можно ли пить соду при изжоге

По словам Натальи Силивончик, не стоит забывать, что сода – это натрий. Ее принимали от изжоги, растворив в горячей кипяченой воде, когда других препаратов не было.

- Есть современные препараты, которые и всасываются, и обволакивают, и гораздо безобиднее, - подчеркивала врач.

Причины изжоги

Известный белорусский терапевт Игорь Волынец рассказывал о частой причине изжоги.

- Периодические отрыжка и изжога могут говорить о недостаточности пищеводно-желудочного сфинктера, который не закрывается полностью. Важно не переполнять желудок пищей и жидкостью, кушать каждые три часа, понемногу. Не ложиться после еды два часа. Последний прием пищи за 3 - 4 часа до сна. Желательно не курить и сбросить лишний вес, - подчеркнул медик.

Продукты, которые вызывают изжогу

Врач-эндоскопист эндоскопического отделения Витебского детского областного клинического центра, доктор медицинских наук Анатолий Заблодский назвал самые распространенные продукты, которые чаще всего и вызывают изжогу. Это цитрусовые и соки, томатные соусы, шоколад, жирная пища, кофе, черный чай, кока-кола, макароны, сосиски, пирожки, печенье, булочки, конфеты, варенье.

Важно и сочетание продуктов. Так, например, сладкое плохо сочетается с белковой и крахмалистой пищей. А это значит, что куриная грудка, а сверху кусочек торта могут вызвать изжогу (подробнее здесь).

Нужно ли лечить изжогу

- Если вы регулярно испытываете изжогу, чаще трех раз в неделю, если изжога будит ночью – все это нельзя игнорировать, - рассказала российский врач-гастроэнтеролог, заведующая Консультативно-диагностическим отделением КДЦ «Арбатский» Пироговского Центра, кандидат медицинских наук Валентина Лупанова.

Медик предупредила, что изжога, отрыжка - не безобидные симптомы. Часто они сопровождают заболевания с повышенной кислотностью, такие как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и гастрит. Так что с жалобами на изжогу надо идти к врачу и обследоваться.

Жевательная резинка при изжоге

Тем, кто склонен к изжоге, медики советуют не переедать, особенно не накидываться на еду вечерами после работы, есть часто, но маленькими порциями. Пища не должна быть слишком горячей или слишком холодной. Вечером, после ужина, не укладываться на диван, а идеально походить минимум минут 30-40. Так что поужинали – и выходите на неспешную прогулку.

Как рассказал врач-гастроэнтеролог, завтерапевтическим отделением 23 клинической больницы Москвы Владимир Русейкин сказал, что помогает и обычная жевательная резинка.

- Во время использования жевательной резинки выделяется слюна (слюна имеет щелочную реакцию), которая смывает кислоту со стенок пищевода и уменьшает изжогу, - подчеркнул медик.

Но он же и отметил, что снять симптомы изжоги можно, но это не отменяет лечение у гастроэнтеролога.

Как спать при изжоге

Сон с приподнятым на 15-20 см изголовьем кровати, что может быть достигнуто хорошей квадратной подушкой, предложила тем, кто страдает изжогой врач-терапевт Людмила Карачун. Она же предостерегла их от тугих поясов и тесной одежды. И еще не надо спать на животе, уткнувшись лицом в подушку.

Не советует врач заниматься самолечением популярными народными средствами. Одно из таких – раствор соды – действительно снимает изжогу, но она вскоре может возникнуть с новой силой.

Если вам что-то беспокоит, то следует проконсультироваться в врачом.

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