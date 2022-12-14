О блогере бедном… 2 Андрей Санников

14.12.2022, 15:00

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Андрей Санников

Очень важно показать реальный масштаб репрессий в Беларуси.

На днях Международная федерация журналистов опубликовала сведения о журналистах, находящихся за решеткой. Беларусь в этом списке находится на 5-м месте с 33 журналистами. Перед нами Иран (34), Турция (51), Мьянма (64), Китай и Гонконг (по 84).

На самом деле Беларусь, скорее всего, входит в позорную тройку.

В Беларуси почему-то к журналистам не относят блогеров, хотя они функционально соответствуют определению «средство массовой информации», особенно те из них, кто освещает общественно политические темы.

В других странах из этого списка считается, что блогер как раз относится к журналистской профессии.

Например, китайский блогер Лу Чанпинь, или Эскиндер Нега из Эфиопии, которого бросали за решетку более 10 раз, награжденный премией международного ПЕН блогер из Саудовской Аравии Раиф Бадави, иранец Сейед Хоссейн Ронагхи Малек и т.д.

Их освобождения требуют как журналистов, исполнявших свой долг.

К этой профессии в мире относят даже гражданских журналистов, например известную Чжанн Чжань, сообщившую о коронавирусе в Ухани, за что ее приговорили к 4 годам тюрьмы.

У нас же почему-то не видят в блогерах журналистов, хотя некоторые, например Игорь Лосик, включены в список БАЖ репрессированных журналистов. А Эдуард Пальчис – почему-то нет.

На мой взгляд, очень важно говорить о блогерах, которых лукашенковский режим бросил за решетку, как о журналистах. Это в мирной жизни можно спорить о том, насколько уместно причислять блогеров к журналистам, а на войне, которую с нами ведет Лукашенко, необходимо помнить о всех военнопленных, добиваться их освобождения всеми средствами.

Журналистская солидарность в мире традиционно сильна, и часто помогает освободить узников совести. Имена журналистов за решеткой обычно становятся такими же известными в мире, как и имена оппозиционных политиков. Существуют сильные журналистские международные организации, которые привлекают к репрессированным журналистам мировое внимание, помогают их семьям.

Мы, к сожалению, не знаем имен большинства политических заключенных, а они все должны звучать каждый день по всем информационным каналам. Включение блогеров в список журналистов за решеткой поможет хотя бы их имена выучить и произносить.

К блогерам, кстати относится и Сергей Тихановский. Многие знают брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова, слышали про Серого Кота и MozgOn. Зато вряд ли вспомнят барановичского Дмитрия Тимофеева, гродненца Вадима Ермашука, Дениса Барсукова из Речицы, Руслана Линника и многих других.

Вот почему Беларусь, на мой взгляд, стоит выше в этом позорном списке.

Очень важно показывать реальный масштаб репрессий в Беларуси: тысячи политзаключенных и среди них десятки журналистов.

Хорошо бы, чтобы БАЖ пересмотрел списки журналистов за решеткой и включил в них блогеров. Сделать это несложно, а польза может быть большая.

Андрей Санников, «Фейсбук»

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