Путиниста Киркорова унизили на российском ТВ 1 15.12.2022, 8:36

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Артист не сразу смог подобрать подходящие слова, чтобы «ответить».

На российском ТВ актер и ведущий Сергей Лазарев решил пошутить над путинистом Филиппом Киркоровым, разозлив одиозного певца, пишет glavred.info.

Артисты стали членами жюри в одной из программ на росТВ. Лазареву попался реквизит — корона — и он тут же надел его на себя.

«Король-то, конечно, один, но есть еще принц!», - заявил певец.

Киркоров такого явно не ожидал и не сразу смог подобрать подходящих слов, но было заметно, что выпад звезды сильно его удивил.

«Мне как-то даже неудобно, а так - я тебя короную», - заявил он в ответ.

Напомним, Филипп Киркоров находился в большом турне по странам. Одиозный артист всего за несколько дней успел вляпаться в ряд скандалов.

Так, в Сети недавно появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.

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