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«Как приедут — устроим им горячий прием»

  • 16.12.2022, 12:38
  • 2,950
«Как приедут — устроим им горячий прием»

Бойцы ВСУ в Ровненской области ждут «гостей» от Лукашенко.

Бойцы ВСУ на Ровенщине рассказали о подготовке к возможному вторжению десанта со стороны Беларуси.

«Как приедут — то устроим им горячий прием», — говорят украинские военные.

Вблизи белорусской границы украинские войска готовятся к противодействию вражескому десанту.

В рамках учений, которые организовали на севере области, бойцы отрабатывали удары по наземным и воздушным целям.

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