FT: Россия согласилась на потолок цен на нефть 8 16.12.2022, 14:09

5,790

Москва отказалась от своих угроз.

Россия отказалась от своих угроз и приняла потолок цен на нефть, который установила G7.

Издание Financial Times сообщает, что российскую нефть везут в Индию на застрахованных западными компаниях танкерах. Это означает, что Россия приняла ценовой потолок от стран «большой семерки».

Российскую сырую нефть загрузили как минимум на семь танкеров.

Сингапурский оператор, как пишет издание, сообщил, что имеет заверения от партнеров, что данный груз соответствует требованиям о потолке цен на нефть.

Как писал сайт Charter97.org, покупатели российской нефти могут использовать брокерские и страховые услуги западных агентов, если нефть покупается по-новым правилам — не дороже, чем по $60 за баррель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».